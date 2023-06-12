Джордж Сорос передал управление фондом "Открытое общество" сыну Александру
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Американский финансист и меценат Джордж Сорос передает контроль над своим фондом Open Society Foundations своему сыну Александру. Об этом 92-летний миллиардер и его 37-летний сын сообщили в интервью газете The Wall Street Journal в воскресенье, 11 июня.

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По словам Александра Сороса, в политическом отношении он более активен, чем отец. Одной из своих важнейших целей Сорос-младший назвал борьбу против переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. "Я хотел бы, чтобы деньги не играли столь большой роли в политике, но пока это делает другая сторона, мы должны продолжать так поступать", — указал он.

Александр Сорос пообещал продолжить путь отца на посту руководителя фонда и поддерживать демократию, а также представителей левых сил в США. Кроме того, он будет спосоствовать решению таких проблем, как право на аборт, справедливое избирательное законодательство и достижение гендерного равенства. В числе прочего Александр Сорос намерен больше участвовать в общественной и политической жизни США и поддерживать программы по вовлечению выходцев из Латинской Америки и афроамериканцев в выборные процессы.

Джордж Сорос — выходец из Венгрии, переживший Холокост. Он создал свое состояние, работая финансовым экспертом в 1970-е и 1980-е годы. Через свой фонд Open Society Foundations Сорос на протяжении десятилетий поддерживает проекты в сфере гражданских прав, демократии и либеральных политических инициатив во всем мире. Он также является одним из крупнейших доноров Демократической партии США.

Александр Сорос — четвертый из пяти детей миллиардера. Совет Фонда Сороса избрал его своим председателем в декабре.

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