Джорджия вручную пересчитает все голоса, отданные на президентских выборах

Разрыв между кандидатами в Джорджии оказался слишком мал. Поэтому власти штата решили пересчитать все бюллетени.

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В Джорджии вручную пересчитают голоса, отданные за Джо Байдена и Дональда Трампа на выборах президента. Об этом в среду, 11 ноября, заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер. По его словам, это необходимо, так как разрыв между кандидатами слишком мал. Байден набрал в Джорджии 49,5 процента голосов, Трамп — 49,2 процента.

Выборы президента прошли в США 3 ноября, американские СМИ объявили о победе Байдена. Трамп не признает свое поражение: так, он опротестовал в суде результаты голосования в Мичигане, заявив о вбросах.

Все штаты должны будут утвердить итоги выборов до 8 декабря.