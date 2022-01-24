Джулиан Ассанж добился права оспорить решение о своей экстрадиции в США

Джулиан Ассанж получил право оспорить решение Высокого суда Лондона о его экстрадиции в США в Верховном суде Великобритании. Пока речь идет только о том, что ему разрешено подать апелляцию, но гарантий ее рассмотрения нет.

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На практике это означает, что может пройти еще много месяцев, прежде чем суд вынесет окончательное решение. В любом случае это дает Ассанжу отсрочку экстрадиции в США, где он обвиняется в заговоре с целью получения и раскрытия сведений, составляющих государственную тайну.

Обвинение против него было выдвинуто после того, как в 2010 и 2011 годах на созданном им сайте WikiLeaks были опубликованы тысячи секретных документов правительства США, включая дипломатическую переписку и информацию военного характера.

В декабре 2021 года Министерство юстиции США выиграло апелляцию в Высоком суде Лондона против предыдущего решения об отказе в выдаче Ассанжа.

Создатель WikiLeaks находится в британской тюрьме с 2019 года. В январе 2021 британский суд отказался его экстрадировать, ссылаясь на недостаточные гарантии его безопасности со стороны США.

В частности, адвокаты Ассанжа доказывали, что психическое и эмоциональное состояние их клиента вследствие длительного заключения и событий последних лет вызывает тревогу. Они настаивали, что он склонен к самоубийству, а американская сторона никак не доказала, что сможет уберечь его от этого.

Представители США тогда предупредили британских судей, что они создают опасный прецедент: каждое подлежащее экстрадиции лицо сможет прикрываться склонностью к суициду.

Американская сторона подала апелляцию, на рассмотрение которой ушел почти год, и в декабре 2021 года Высокий суда Лондона постановил, что Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в США, так как Вашингтон представил Великобритании гарантии безопасности его содержания под стражей до суда и после него.

Тимоти Холройд сказал тогда, что суд оставляет за Джулианом Ассанжем право обжаловать это решение.

Позже лорд Барнетт, главный судья Англии и Уэльса, заявил, что дело Ассанжа вызывает вопросы юридического характера об обстоятельствах, при которых судьи получили и рассмотрели заверения США о том, как с ним будут обращаться в тюрьме.

В чем суть дела Ассанжа?

Дело началось в 2012 году, когда на сайте WikiLeaks были опубликованы тысячи секретных документов правительства США.

Против находившегося на тот момент в Британии Ассанжа США выдвинули 17 обвинений в разглашении государственной тайны и одно — в незаконном взломе компьютерных сетей.

По версии американской прокуратуры, своими разоблачениями Ассанж поставил под угрозу жизни агентов американской разведки в ряде стран, прежде всего ближневосточных.

В Швеции, гражданином которой Ассаннж является, против было выдвинуто обвинение в сексуальном насилии, но это дело позднее было закрыто.

С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks жил в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2018 году Ленин Морено, занимавший в тот момент пост президента Эквадора, предоставил Ассанжу гражданство своей страны и даже хотел наделить его статусом дипломата, чтобы тот мог беспрепятственно выехать из Великобритании в Латинскую Америку.

Однако дипломатической неприкосновенности Ассанж так и не получил, а в 2021 году и вовсе лишился эквадорского паспорта на основании процессуальных нарушений при подаче документов на гражданство.

К тому времени Джулиан Ассанж уже находился в британской тюрьме.

В апреле 2019 года он был выдворен из посольства Эквадора за нарушение внутреннего распорядка и политические заявления, угрожавшие отношениям этой страны с другими государствами. Прямо на выходе из здания он был арестован британской полицией за бегство от правосудия.

С тех пор началась череда судебных тяжб по вопросу его экстрадиции в США.

У него есть немало сторонников, которые считают, что обнародованные им секретные файлы США содержат общественно значимую информацию, и что он имел полное право предать их огласке.