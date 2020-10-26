Э-визы в Россию: утвержден список пограничных пунктов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утверждается перечень пунктов пропуска для въезда в Россию на основании единой электронной визы, пишет эстонский портал Delfi .

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Постановление начинает действовать с 1 января 2021 года.

Всего в список вошли 29 погранпунктов, кроме того, он будет пополняться по мере оснащения пунктов необходимым оборудованием, указано в сообщении правительства РФ.

В списке приведены автомобильные, воздушные, морские, железнодорожные и пешеходные пункты. Ивангород вошел в список автомобильных и пешеходных пунктов.

Ранее Михаил Мишустин одобрил перечень стран, граждане которых смогут получить электронную визу с 2021 года. В него вошли 52 страны, в том числе и Латвия.