ЕC призвал к "немедленному и безусловному" освобождению Навального, пригрозив Кремлю последствиями и действиями

Евросоюз призвал власти России "к немедленному и безусловному освобождению" Алексея Навального, которого накануне районный суд Москвы отправил в колонию отбывать оставшийся срок в 2 года и 8 месяцев.

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"ЕС призывает к немедленному и безусловному освобождению Навального, а также тех граждан и журналистов, которые были задержаны за то, что воспользовались своим правом на мирное собрание и свободное выражение мнений", — говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля.

В опубликованном документе отмечается, что "ЕС осуждает решение российских властей по приговору Навальному и считает его неприемлемым, политически мотивированным и идущим вразрез с международными обязательствами России в сфере защиты прав человека". "Европейский суд по правам человека в Страсбурге уже постановил в 2017 году, что преследование Навального было предвзятым и очевидно безосновательным".

"Происходящие события подтверждают сохраняющуюся негативную тенденцию к сокращению пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в Российской Федерации. Европейский союз вернется к этому вопросу на предстоящем заседании своего совета по иностранным делам и обсудит его возможные последствия и дальнейшие действия", — подчеркивается в заявлении Евросовета.

4 февраля начнется визит в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. Ранее он заявил, что будет говорить о происходящем с руководством России и надеется встретиться с Алексеем Навальным. По информации Французского международного радио, возможность такой встречи действительно обсуждается. "Заключение Алексея Навального под стражу не согласуется с международными обязательствами России соблюдать верховенство права и основополагающие свободы", — написал ранее Боррель в своем Twitter.

Напомним, приговор Алексею Навальному осудили многие мировые политики. Германия предупредила, что Россия может столкнуться с новыми санкциями со стороны ЕС из-за тюремного срока для Навального. "После вынесенного решения будут консультации с партнерами по ЕС. Не исключены дальнейшие санкции", — заявил сегодня пресс-секретарь германского канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт.

"Навального необходимо немедленно освободить. Насилие в отношении мирных демонстрантов должно быть немедленно прекращено", — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "чистой трусостью" решение суда отправить Навального в колонию.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал решение суда по делу Навального "неприемлемым". "Требую его немедленного освобождения и прекращения насилия в отношении мирных демонстрантов. Власти должны обеспечить верховенство закона и право на свободу выражения", — написал он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на русском языке в своем Twitter написал: "Приговор Алексею Навальному неприемлем. Политические разногласия никогда не должны считаться преступлением. Мы призываем немедленно освободить его. Необходимость уважать права человека и демократические свободы не подлежит обсуждению".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также осудил решение по делу Навального и призвал немедленно освободить его, а также всех мирных протестующих и журналистов, которых задерживали в последние недели. "Правосудием никогда нельзя злоупотреблять в политических целях", — подчеркнул он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США рассматривают ответ на ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального и выразил глубокую обеспокоенность в связи с насильственным подавлением протестных выступлений в России. Блинкен сказал, что администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций против Кремля.

Подробнее: https://www.newsru.com/world/03Feb2021/eu_navaln.html