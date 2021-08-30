Единственного кандидата на пост президента Эстонии не избрали

В понедельник, 30 августа, депутатам Рийгикогу (парламента) в первом туре не удалось избрать президента Эстонии, пишет Err.ee. Кандидатуру директора Эстонского национального музея Алара Кариса поддержали 63 парламентария. Для избрания нужно было получить 68 голосов.

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Алар Карис был единственным кандидатом. За него проголосовали 63 депутатов, незаполненных избирательных бюллетеней было 16. В голосовании участвовали 79 депутатов из 101.

Второй тур будет проведен во вторник, 31 августа, в 12:00. Кандидаты могут быть выдвинуты утром того же дня с 8:00 до 10:00.

Если президента не удастся избрать и во втором туре, то прямо во вторник пройдет и третий тур. Если же и он окончится безрезультатно, то процесс выборов перейдет в коллегию выборщиков, где к 101 депутату Рийгикогу присоединятся 107 представителей местных самоуправлений. В случае если президента не удастся избрать в коллегии выборщиков весь процесс нужно будет начинать заново с выдвижения кандидатов и голосования в парламенте.

Алар Карис родился 26 марта 1958 года в Тарту. В 1981 году он закончил ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. Позже учился в нескольких университетах Германии, Великобритании и Нидерландов. С 1999 года является профессором Тартуского университета. В 2003-2007 годах был ректором Эстонского университета естественных наук. В 2007-2012 годах был ректором Тартуского университета. 26 марта 2013 года Рийгикогу назначил Кариса государственным контролером.

В октябре 2017 года Карис был избран директором Эстонского национального музея. Его жена Сирье Карис ранее была директором Эстонского исторического музея, а с 2018 года — директор Тартуского городского музея. У них двое взрослых сыновей и взрослая дочь.

Оппозиционная партия EKRE выдвинула на пост президента страны кандидатуру Хенна Пэллуааса, в свое время — председателя Рийгикогу. Ранее в числе кандидатов звучали имена спикера парламента и лидера Центристской партии Юри Ратаса и президента Эстонской академии наук Тармо Соммере.