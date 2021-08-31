Единственным кандидатом в президенты Эстонии снова оказался человек, которого не выбрали в понедельник
Foto: Ilmar Saabas/ Delfi.ee

Директор Эстонского национального музея Алар Карис снова стал единственным кандидатом на пост президента. Накануне его не выбрали — не хватило голосов.

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Депутатам Рийгикогу (парламента) в первом туре 30 августа не удалось избрать президента Эстонии. Кандидатуру директора Эстонского национального музея Алара Кариса поддержали 63 парламентария. Для избрания кандидату нужно получить не менее 68 голосов из 101 возможных. Голосование является тайным.

Второй тур будет проведен во вторник, 31 августа, в 12:00. Кандидаты могли быть выдвинуты утром того же дня с 8:00 до 10:00. И Карис снова оказался единственным кандидатом — его выдвинули центристы и "Партия реформ". Как и вчера, он должен получить 68 голосов.

Председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Яанус Карилайд считает возможным, что во вторник в Рийгикогу не удастся избрать президента, тогда выборы перейдут в коллегию выборщиков.

Карилайд сказал в программе Terevisioon, что с учетом того, как часть партий ведет свои игры, такая вероятность существует. "Но мы этого не боимся", — передает словам Карилайда RusERR.

Он обвинил оппозиционные партии Isamaa и Социал-демократическую в том, что из-за них Алара Кариса могут не выбрать президентом, подчеркнув, что не планирует их упрашивать.

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