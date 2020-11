Эдвард Сноуден решил получить российское гражданство

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который получил в России сначала убежище, а потом вид на жительство, объявил о намерении подать документы на российское гражданство.

"После многих лет жизни в разлуке с нашими родителями ни у меня, ни у моей жены нет желания жить в разлуке с нашим сыном. По этой причине в эпоху пандемии и закрытых границ мы подаемся на получение двойного гражданства США и России", — написал он в своей Twitter.

"Линдси и я останемся американцами и будем воспитывать нашего сына в соответствии с ценностями той Америки, которую мы любим — среди них свобода высказывать свое мнение. Я с нетерпением жду дня, когда я смогу вернутся в Штаты, чтобы вся наша семья воссоединилась", — добавил Сноуден.

Супруга Сноудена Линдси Миллс рассказала, что они они ждут ребенка, 29 октября.

A long time in the making: our greatest collaboration is coming soon. pic.twitter.com/ElI9taxWOS