Эффективность вакцины Pfizer оценили в 85% уже после первой дозы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Вакцина от коронавируса производства Pfizer и BioNTech оказалась эффективна на 85% уже после введения первой дозы. Об этом со ссылкой на исследование ученых израильского медицинского центра Шиба Тель-А-Шомер, которое опубликовано в журнале The Lancet, пишет портал телеканала "Дождь".

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В испытаниях участвовали семь тысяч сотрудников системы здравоохранения. Через 15-28 дней после введения первого компонента вакцины число симптоматически выраженных случаев заболевания коронавирусом снизилось на 85%. Общее число инфицированных, в том числе болеющих бессимптомно, снизилось на 75%.

Как пишет Reuters, компания Pfizer изучает данные из Израиля и других стран мира, чтобы понять, насколько вакцина эффективна против постоянно мутирующих штаммов коронавируса.

Накануне двое канадских ученых, проанализировав данные Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, заявили, что первая доза Pfizer эффективна на 92,6%. В связи с этим они предложили Канаде отложить вакцинацию вторым компонентом, чтобы суметь охватить все приоритетные группы населения.

Как и большинство других вакцин от коронавируса, Pfizer — двухкомпонетная. Первая и вторая дозы препарата вводятся с промежутком в три недели.

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