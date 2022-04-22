Каждое утро около посольства России в Эфиопии выстраиваются очереди из добровольцев, готовых отправиться на войну в Украине. Людей привлекают слухи о вознаграждении, которые распространяются в соцсетях, сообщает Reuters.

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Корреспондент Reuters сообщает, что во вторник у посольства в Аддис-Абебе собралось несколько сотен человек разного возраста. Охрана посольства записывала их имена и делала пометки об опыте службы в армии.

В соцсетях распространяется информация о том, что Россия готова платить 2000 долларов тем, кто отправится воевать на ее стороне в Украине. Тяжелая экономическая ситуация и внутренние конфликты в Эфиопии вынуждают население искать возможности заработка и эмиграции. Один из мужчин в очереди заявил Reuters, что он планирует помочь России, получить оплату и перебраться в Европу.

На данный момент нет никаких данных о том, что граждан Эфиопии направляли на войну в Украине. Неизвестно, есть ли такие планы вообще.

Посольство России в Эфиопии распространило заявление, в котором было сказано, что набор добровольцев не проводится, а собравшиеся у здания мужчины выражают поддержку стране.