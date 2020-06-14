Египет откроет авиасообщение с 1 июля
Foto: AFP/Scanpix

Власти Египта приняли решение об открытии полного авиасообщения. Об этом сообщает ТАСС.

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Глава министерства гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба отметил, что данная мера вступит в силу с 1 июля.

Он уточнил, что возобновляется движение через все аэропорты страны. Инаба подчеркнул, что движения возобновят в том числе между Каиром, находящимся под Александрией аэропортом Бург эль-Араб, и между курортными зонами.

Ранее авиасообщение было прекращено в стране на фоне пандемии нового типа коронавируса Covid-19.

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Gazeta.ru

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