Египетские археологи откопали сразу 27 древних саркофагов
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Большое количество саркофагов, возраст которых превышает 2,5 тысячи лет, обнаружены в одном из крупнейших древнеегипетских некрополей, Саккаре, в 30 км к югу от Каира. Находятся ли внутри них мумии, пока неизвестно.

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В начале сентября во вновь найденном подземном помещении нашли 13 деревянных гробов, а затем еще 14, говорится в обнародованном в субботу заявлении египетского министерства по делам древностей.

"Первичное обследование показало, что все эти саркофаги запечатаны и не открывались с момента захоронения", — сказано в сообщении.

На опубликованных фото видны хорошо сохранившиеся цветные саркофаги и мелкие артефакты, также искусно сделанные и украшенные.

Это одна из самых крупных находок такого рода в истории.

Информацию о ней отсрочили до того момента, когда министр Халед Анани посетил место раскопок и поблагодарил своих сотрудников за самоотверженную работу в трудных условиях. Подземное помещение находится на дне колодца на глубине 11 метров.

Раскопки и изучение находок продолжаются. Министерство заявило, что надеется "раскрыть больше тайн" на ближайшей пресс-конференции.

Саккара являлась грандиозным кладбищем на протяжении трех тысяч лет. Его название происходит от имени древнеегипетского бога мертвых Сокара.

С XXIII века до н.э. фараонов там не хоронили, но погребение менее важных персон продолжалось до римских времен.

Саккара включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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BBC News Русская служба:

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BBC News Русская служба

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