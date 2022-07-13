Эхо ядерной катастрофы: начальники АЭС "Фукусима" оштрафованы почти на 100 млрд долларов

Окружной суд Токио в среду приговорил четверых бывших руководителей компании-владельца атомной электростанции "Фукусима-1" к выплате 13,32 триллиона йен (97 млрд долларов США). Их обвинили в неспособности предусмотреть и предотвратить катастрофу 2011 года, когда по станции ударило цунами.

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Истцы, акционеры компании TEPCO (Tokyo Electric Power Company), говорят, что руководители компании, конечно, не смогут выплатить такие деньги, но — пусть отдадут все, что у них есть.

Эти деньги должны пойти именно компании TEPCO — на покрытие ее гигантских расходов на демонтаж реакторов, деактивацию большой территории и компенсации местным жителям.

Крупнейшая после Чернобыля

Утечка радиации на "Фукусиме-1" в 2011 году стала крупнейшей после Чернобыля катастрофой на атомной электростанции.

10-метровое цунами, которое обрушилось 11 марта 2011 года на восточное побережье Японии после мощнейшего в ее истории землетрясения, залило системы питания и резервные генераторы системы охлаждения реакторов.

В результате станция была обесточена, в трех работавших реакторах расплавилось ядерное топливо, затем произошли взрывы, и радиоактивные материалы разлетелись по большой территории.

Как напоминает агентство Франс-пресс, сразу после катастрофы зоной опасного заражения были объявлены 12% территории префектуры Фукусима, или около 1300 кв.км.

Сейчас в зоне отчуждения остаются 2% территории префектуры, но людей в прежде эвакуированных населенных пунктах живет намного меньше, чем до катастрофы.

Истцы доказывали, что руководители TEPCO должны были предвидеть возможность такой катастрофы и, например, построить станцию повыше над уровнем моря (АЭС стоит прямо на берегу).

Ответчики возражали, что цунами такого масштаба предугадать было невозможно, а в нормальных для Японии условиях станция соответствовала всем требованиям.

Адвокат истцов Хироюки Каваи назвал решение токийского суда историческим.

"Мы понимаем, что 13 триллионов йен — это намного больше их возможностей", — сказал Каваи журналистам, добавив, что его клиенты хотят, чтобы руководители TEPCO отдали фирме столько, сколько смогут.

В 2012 году, когда был подан иск, Каваи сказал: "Может быть, придется продать дом. Может быть, придется провести старость в нищете. В Японии ничто не может быть решено, и никакое дело не сдвинется без того, чтобы установить персонально ответственного".

"Инциденты на атомных электростанциях ведут к необратимым последствиям для людей и окружающей среды, — цитирует агентство Рейтер одного из истцов, Юи Кимуру. — На мой взгляд, решение суда означает, что тот, кто не готов или не способен взять на себя ответственность, не должен становиться руководителем".

Будут ли руководители TEPCO обжаловать решение о гигантских выплатах, пока не известно.

Сама компания в заявлении после суда еще раз принесла извинения жителям Фукусимы, но само решение комментировать не стала.

Иск акционеров TEPCO — не единственный, поданный против компании и ее руководителей.

В 2019 году суд первой инстанции оправдал троих бывших руководителей TEPCO по уголовному делу в связи катастрофой. Все трое входят в четверку, которую в среду приговорили к разорительным выплатам.

В этом году в суд на TEPCO подали шесть граждан, которые утверждают, что заболели раком щитовидной железы из-за утечки радиации на "Фукусиме".