ЕК готова отправить "письма нажима" на Польшу и Венгрию

Еврокомиссия (ЕК) уже 19 ноября может направить Польше и Венгрии так называемые "синие письма" в качестве неофициального первого шага на пути к запуску механизма по сокращению финансирования этих стран ЕС из-за проблем с верховенством закона. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.

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Как ожидается, от Варшавы потребуют прояснить ситуацию с независимостью судебной системы и соблюдением законодательства ЕС в Польше, от Будапешта — аспекты, связанные с госзакупками, угрозой конфликта интересов и коррупцией в Венгрии. Каждой из стран предоставят два месяца для ответа.

Европарламент подал иск против Еврокомиссии

Еврокомиссия подверглась активной критике законодателей ЕС, активистов и противников властей в Будапеште и Варшаве за то, что она тянет с использованием своих полномочий для лишения этих стран средств из фондов Евросоюза. Европарламент даже подал иск против ЕК в связи с ее неспособностью применить этот инструмент.

Механизм верховенства закона ЕС действует с начала 2021 года. Он предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из совместного бюджета тем государствам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений верховенства закона.

Расследование и штрафная процедура

В апреле 2020 года Еврокомиссия инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требовали привести эту систему в соответствие стандартам ЕС. В 2018 году Европарламент возбудил штрафную процедуру против Венгрии, обвинив Будапешт в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства.