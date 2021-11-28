ЕК хочет сделать политагитацию в соцсетях прозрачной

Европейская Комиссия (ЕК) хочет, чтобы такие компании, как Facebook и Google, сообщали о том, как и почему они таргетируют политическую рекламу на людей и кто за нее платит. Цель инициативы — сделать политическую агитацию в интернете более прозрачной. Об этом пишет EUobserver.

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В инициативе, которая была опубликована в четверг, 25 ноября, ЕК также предлагает запретить политический таргетинг и "методы увеличения" охвата более широкой аудитории, если они основаны на личных данных пользователей, таких как религиозные убеждения, сексуальная ориентация или этническая принадлежность. Таргетинг будет разрешен, если пользователь сам дал на это явное согласие.

Еврокомиссия обеспокоена тем, что дезинформация и злоупотребление политической рекламой подрывают демократические выборы.

"Цифровая реклама в политических целях превращается в неконтролируемую гонку грязных и непрозрачных методов. Избиратели все чаще задаются вопросом, является ли контент, который они виден, проплаченным или органическим", — заявила вице-президент ЕК Вера Йоурова.

Предлагаемый законопроект требует, чтобы не только цифровые платформы, но и PR-компании, политические партии, блогеры и брокеры данных раскрывали, сколько людей они таргетируют политической рекламой, как долго и какой метод они используют для выбора тех, кто увидит ее.

Инициатива предусматривает, что компании должны четко обозначать оплаченный контент. Оплаченная политическая реклама должна демонстрировать сколько именно было на нее потрачено, откуда были взяты средства, кто является спонсором и какова связь между рекламой и определенными выборами.

"Без предоставления этой информации политическая реклама будет незаконной", — указала Йоурова.

Она также процитировала недавнее исследование, которое показало, что 40% людей не отличают органический контент от проплаченного.

Запрет на использование конфиденциальной информации уже является частью законодательства ЕС, но комиссия надеется на то, что дополнительные правила приведут к усилению регулирования. Компании, которые будут нарушать новые правила, столкнутся со штрафами, однако исполнение наказаний будет оставлено на усмотрение государственных властей, включая наложение санкций.

Теперь новые правила будут обсуждаться между правительствами стран-участниц и Европейским парламентом, прежде чем они вступят в силу. Комиссия надеется, что это произойдет до следующих европейских выборов в 2024 году.