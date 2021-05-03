ЕК предложила разрешить въезд привитым одобренными вакцинами иностранцам

Еврокомиссия считает, что въезд в страны ЕС можно разрешить иностранцам, которые сделали прививку от COVID-19 одним из препаратов, одобренных европейским регулятором. В марте он начал экспертизу «Спутника V»

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в Евросоюз для иностранцев, сообщается на сайте ЕК.

Исполнительный орган ЕС считает, что можно разрешить не только тем, кто прибывает из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но и тем, кто полностью прошел вакцинацию одобренными в ЕС препаратами. Разрешение также можно будет распространить на вакцины, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила к применению в экстренных ситуациях, отмечается в заявлении.

Иностранные граждане должны сделать прививки как минимум за 14 дней до прибытия в Евросоюз, отмечается в сообщении.

Сейчас Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) зарегистрировало четыре вакцины для использования в ЕС — AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Эти же препараты получили одобрение ВОЗ.

Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» от Центра им. Гамалеи в Евросоюзе 29 января. Это положило начало процессу подачи информации в европейский регулятор через процедуру постепенной экспертизы (rolling review). В начале марта EMA начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V», что стало первым шагом в процессе, который может привести к ее одобрению во всем ЕС. 27 апреля глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первый этап инспекции препарата завершен.

Евросоюз закрыл въезд на территорию блока для граждан большинства третьих стран в марте 2020 года. Позже Брюссель начал постепенно ослаблять ограничения, сейчас поездки в ЕС разрешены гражданам тех государств, которые входят в список стран с низким уровнем распространения коронавируса: Австралия, Китай, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.

ЕС изучает вопрос введения ковид-паспортов, которые позволят гражданам передвигаться по странам. Еврокомиссия представила проект этих документов 17 марта. Предполагалось, что сертификат будет включать не только данные о вакцинации, но и информацию о перенесенном заболевании и отрицательном тесте на коронавирус. Это поможет избежать дискриминации в отношении тех людей, которые не прошли вакцинацию.

В середине апреля страны ЕС согласовали параметры ковид-паспортов. Документ будет действовать во всех странах — членах объединения, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии — они входят в Шенгенскую зону. При этом ковид-паспорт не является проездным документом и не может быть условием для поездок по миру. Последнее позволит избежать дискриминации в отношении тех, у кого нет прививки против COVID-19. В Еврокомиссии говорили, что сертификаты вакцинации должны появиться в ЕС к 15 июня.

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации рекомендовал не ограничивать тех, кто не привился против коронавируса, во въезде в другие страны. О том, что сертификаты вакцинации не должны препятствовать передвижению граждан, говорил и глава российского МИДа Сергей Лавров.