ЕК признала сертификат о вакцинации Сан-Марино, где прививались "Спутником"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации от COVID-19 Республики Сан-Марино, большинство жителей которой сделали себе прививку российской вакциной "Спутник V".

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"Еврокомиссия признает сертификат вакцинации Сан-Марино. Сертификат вакцины Сан-Марино теперь действителен на всей территории ЕС и в странах Шенгенской зоны", - сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном твиттере вакцины "Спутник V" во вторник.

Согласно сообщению, еврокомиссар юстиции Дидье Рейндерс заявил, что "рад видеть, что все больше стран прибегают к системе электронного сертификата ЕС о вакцинации от COVID-19". "Мы принимаем активные меры по признанию сертификатов, выданных другими странами", - добавил он.

Кампания по вакцинации началась в Сан-Марино в конце февраля, 85% жителей республики привились "Спутником V", разработанным центром им. Гамалеи Минздрава России.

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Интерфакс

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Интерфакс

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