ЕК закупит до 300 млн доз вакцины от BioNTech и Pfizer
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Еврокомиссия (ЕК) утвердила контракт с BioNTech и Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины от коронавируса, как только будет доказана ее безопасность и эффективность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя ЕК Эрика Мамера.

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"Сегодня Еврокомиссия утвердила контракт с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer, который предполагает изначальную закупку 200 миллионов доз от имени государств-членов Евросоюза и опцию на приобретение еще 100 миллионов доз", — сказал Мамер.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "данная вакцина является наиболее перспективной" на сегодняшний день.

Еврокомиссия на сегодняшний день подписала три контракта на покупку потенциальных вакцин от коронавируса с компаниями AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sanofi-GSK. Также ЕК ведет переговоры с CureVac и Moderna.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 51 млн заболевших, более 1,2 миллиона пациентов — умерли.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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