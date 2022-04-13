Екатерина Шульман объявила, что уехала в Германию на год
Foto: Pixabay

Политолог и общественный деятель Екатерина Шульман объявила, что уехала из России в Германию на год в качестве стипендиата фонда имени Роберта Боша, пишет портал "Радио Свобода".

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Фонд, один из крупнейших в Германии, был создан в 1984 году, его основная цель — привлечение молодых специалистов, в основном из США, для последующего их трудоустройства в немецких правительственных и общественных организациях.

При этом Шульман подчеркнула, что ее отъезд — "не бессрочное мероприятие" и она не считает себя эмигрантом.

Кандидат политических наук Екатерина Шульман до последнего времени являлась доцентом Московской высшей школы социальных и экономических наук (неофициальное название — Шанинка), а также преподавала на кафедре государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС.

С декабря 2018 года по октябрь 2019-го Шульман входила в состав Совета по правам человека при президенте России. Вплоть до закрытия радиостанции "Эхо Москвы" вела авторскую программу "Статус", после чего полностью переключилась на свой ютьюб-канал, на который подписаны более 900 тысяч человек.

В конце февраля Шульман выступила против военного вторжения российских войск на территорию Украины. 1 апреля стало известно, что МВД запросило документы о работе Шульман в Шанинке.

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