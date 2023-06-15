Экоактивисты опять облили краской произведение искусства, в этот раз — картину Моне в Стокгольме
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Как сообщает агентство AFP, вечером в среду две активистки из организации Aterstall Vatmarker ("Восстановите заболоченные земли") атаковали картину Клода Моне "Сад художника в Живерни", выставленную в стокгольмском Национальном музее.

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На видео, опубликованном Aterstall Vatmarker в Facebook, видно, как две девушки, приклеившие руки к защищающему полотно стеклу, размазывают по нему красную краску. Активистки также говорят, что "[климатическая] ситуация острая" и "наше здоровье под угрозой". Обе девушки — студентка-медик и медсестра в возрасте 25 и 30 лет — были задержаны полицией.

В интервью AFP представительница организации Хелен Уолгрен заявила, что "великолепные сады, подобные тем, что изображены на картине Моне, скоро станут далеким воспоминанием", а изменение климата — это кризис в области здравоохранения, от которого умирают миллионы людей. Она также обвинила правительство Швеции в несоблюдении своих международных обязательств по защите природы.

Представители музея сообщили, что "пока не известно", получила ли сколько-нибудь серьезные повреждения картина Моне, написанная в 1900 году. Состояние полотна сейчас изучают специалисты. "Культурное наследие имеет большое символическое значение, и недопустимо нападать на него или уничтожать его, независимо от цели", — заявил исполняющий обязанности главного куратора Пер Хедстрем.

С осени 2022 года в европейских музеях состоялось уже несколько подобных акций, большинство из них были организованы британским движением JustStopOil и немецким движением "Потерянное поколение" — активисты обливали картины краской или супом, а также приклеивали свои руки и головы к стеклам и рамам. Атакам подверглись, в том числе, картины Ван Гога, Моне, Климта и Вермеера в Лондоне, Потсдаме, Вене и Гааге. Активисты настаивают, что их действия не причиняют вреда полотнам, покрытым защитным стеклом.

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