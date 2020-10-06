Экологическая катастрофа на Камчатке: на дне Авачинской бухты погибли почти все морские организмы
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Авачинском заливе на Камчатке из-за загрязнений погибли почти все организмы, обитающие на морском дне (бентос). Об этом заявил научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов на встрече с главой Камчатского края Владимиром Солодовым, сообщает пресс-служба правительства Камчатки во вторник, 6 октября.

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"На глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса — 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве", — рассказал Усатов по итогам экспедиции от мыса Налычева до острова Старичкова. Вместе с тем, по словам Усатова, результаты экспедиции показали, что состояние морских млекопитающих и птиц "находится в норме", и на берегу не были обнаружены выбросы больших мертвых морских животных.

Экологическая катастрофа на Камчатке

В конце сентября местные жители Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже на берегу Авачинского залива Тихого океана, а также о выброшенных на берег мертвых морских животных. Серферы жаловались на временное ухудшение зрения и появление раздражения на коже после заплывов. 3 октября Минприроды РФ по Камчатскому краю заявило о превышении уровня нефтепродуктов и фенолов на нескольких участках залива.

Росприроднадзор проводит мониторинг состояния пляжа и бухты. Предварительные результаты проб воды, грунта и донных отложений не выявили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) хлоридов, фосфат-ионов, железа и нефтепродуктов. Расширенный анализ завершится к 8 октября. Солодов сообщил, что превышение ПДК опасных веществ зафиксировано только на территории Авачинской бухты — в 1,2 раза. Пробы воды с Камчатки будут изучены на присутствие в ней токсинов природного происхождения, которые могли стать причиной гибели животных, заявил вице-президент РАН Андрей Андрианов.

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Deutsche Welle

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