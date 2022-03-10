Экономист Гуриев: раньше Путин был диктатором имиджа. Теперь он диктатор страха

В России произошли качественные изменения: если до сих пор Владимира Путина заботил имидж среди россиян, то теперь он будет опираться на репрессии. Без нефтяного эмбарго российский бюджет может продолжать содержать силовые структуры и подавлять любые протесты недовольного населения, заявил в интервью YouTube-каналу Юлии Латыниной экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Российский бюджет составлен исходя из (цены) в 44 доллара за баррель (нефти). Сегодня цена нефти — 120. (..) Российский бюджет, конечно, потерял свой суверенный фонд, Фонд национального благосостояния, но каждый день миллиард (от экспорта нефти) приходит, из Европы только. Поэтому пока нет нефтяного эмбарго, нет и бюджетных проблем, — заявил Гуриев. — Люди живут хуже, но пока есть деньги, чтобы платить полицейским, чтобы они их били, все не так плохо".

"Представьте себе, что 10 лет назад вам кто-то скажет: Центральный банк заморозил счета без всяких законов. Просто взял и на утро заморозил. Вы думаете: наверное, все вкладчики придут на улицу и будут протестовать. Почему они сегодня не пришли на улицу? Они знают, что их будут бить, арестовывать и пытать. Но если у бюджета начнутся проблемы, то полицейские начнут говорить: что-то нам маловато платят за то, чтобы мы били этих несчастных бабушек, у которых не хватает денег на лекарства. И тогда ситуация может серьезно измениться. Именно это и есть аргумент, который используют американские политики, которые говорят — нам нужно нефтяное эмбарго и вторичные санкции против тех, кто его нарушает", — отметил он.

По словам Гуриев, раньше Путин был диктатором имиджа: "Он пытался манипулировать информацией, убедить людей в том, что он делает что-то хорошее. А сейчас он диктатор страха, который опирается на репрессии. (..) Это качественное изменение трудно себе представить. Люди привыкли к тому, что сегодня будет как вчера. Но произошло качественное изменение. В стране идет война, это военная экономика, и Путина больше не заботит ваш уровень жизни. Вы недовольны? Я вас буду бить дубинками. Вы олигарх, и недовольны? Я вас посажу в тюрьму за мошенничество или измену родине. Поэтому Путин сейчас может себе позволить снижение уровня жизни. Пока у него есть деньги — платить людям, которые будут бить недовольных на улице".

С 2004 по 2013 годы Гуриев был ректором Российской экономической школы, с 2015 по 2019 годы — главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. С 2013 года, после эмиграции во Францию, является профессором экономики парижской Школы политических наук.