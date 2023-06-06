Экономия и бомбоубежище: в Вильнюсе заговорили о строительстве метро
Foto: Shutterstock

Литовская ассоциация строителей выступила с идеей строительства метро в Вильнюсе. По мнению ассоциации, городское метро не только поможет экономить электроэнергию и воду, но и сможет служить бомбоубежищем для жителей.

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Как отмечает Delfi.lt, идея строительства метро в Вильнюсе не нова — еще десять лет назад с ней уже выступала организация Metro sąjūdis. По словам ее представителей, метро решило бы проблему транспортного сообщения в городе. С поддержкой инициативы выступили и высшие должностные лица Литвы.

"Это перевод транспорта на новый уровень, в другое пространство – под землю", – пояснял представитель движения Аудрюс Чепулис.

Теперь идею строительства метро вновь актуализировала Литовская ассоциация строителей.

"Надо, наверное, не только национальный стадион и национальный концертный зал строить, объединив всеобщие усилия, но и надо, я думаю, хотя бы в одну линию метро инвестировать", – цитирует портал президента ассоциации Далюс Гедвилас.

Однако инженеры Вильнюсского муниципалитета пока не видят смысла в строительстве столичного метро. Они возражают, что жителей в городе немного, им достаточно собственных автомобилей и общественного транспорта.

"В нашем городе, к сожалению, потоки общественного транспорта еще не такие большие, мы видим улучшения в сфере общественного транспорта, небольшой рост пассажиров в нем. Это значит, что люди находят альтернативы", – сказал главный инженер города Антон Никитин.

Тем временем ассоциация строителей настаивает, что метро не только сделает городское сообщение удобнее, но и будет играть важную военную роль — в критической ситуации подземка сможет служить бомбоубежищем для жителей.

"Вильнюсцы, наверное, не знают, что в городе напорная канализация, поэтому, если будет такая ситуация, как в Киеве, Украине, в городе будут проблемы с фекалиями", – заметил Гедвилас.

Стратегические проблемы в городе видят и эксперты военного дела. Они отмечают, что в Украине в первые же дни войны были уничтожены наземные убежища, и в аналогичной ситуации Литву постиг бы тот же сценарий.

"Надо посмотреть, как много проектов бомбоубежищ или убежищ у нас инициировано, кроме того, что на школах и других зданиях развесили знаки "убежище", – заявил майор литовской армии в запасе Дарюс Антанайтис.

По его мнению, Литва не будет строить только подземные сооружения для убежищ, поэтому нужны объекты как минимум двойного назначения.

Впрочем, члены Metro sąjūdis сомневаются в том, что в Вильнюсе появится метро, поскольку городу и государству выгоднее строить дороги.

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"Заторы, тормозные колодки, бензин – это здоровье людей, это социальный и экономический убыток для людей, но прибыль для государства. Платят налоги", – сказал Чепулис.

В свою очередь глава Литовской ассоциации строителей Антон Никитин не видит никаких инженерных преград для создания вильнюсской подземки.

"Технически все возможно. Все, видимо, упирается в цену, начиная со стоимости строительства и заканчивая стоимостью эксплуатации", – заключил глава ассоциации.

Контекст

Недавно парламент Литвы принял закон о метрополитене, который зажег зеленый свет - в стране может появиться метро. Как наиболее подходящий для осуществления этой цели город называют Вильнюс, однако, по словам архитектора Артураса Имбрасаса, столица Литвы не подходит из-за рельефа. С ним не согласен нынешний мэр города Ремигиюс Шимашюс, который считает, что это не преграда и говорит, что метро в Вильнюсе может стать реальностью через 15 лет.

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