Экс-агент ФБР признался в суде в работе на Олега Дерипаску

Бывший глава отделения контрразведки Федерального бюро расследований (ФБР) в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал признал в суде, что после ухода в отставку работал на российского олигарха Олега Дерипаску и участвовал в сговоре с целью нарушения введенных в отношении бизнесмена санкций США.

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На заседании в федеральном суде Нью-Йорка во вторник, 15 августа, экс-агент заявил, что "глубоко раскаивается" в своих действиях. Он рассказал, что собирал компромат на бизнес-конкурента Дерипаски, президента "Норникеля" Владимира Потанина. Макгонингал утверждает, что получил за эти услуги 17 тысяч долларов в 2021 году. По словам бывшего агента, собранная им информация "в конечном итоге могла быть использована, чтобы попытаться внести Потанина в санкционный список США".

По данным следствия, Макгонигал таким образом пытался добиться снятия санкций с Дерипаски. В 2021 году американец и несколько его сообщников вели переговоры о получении вознаграждения в размере от 650 тысяч до 3 миллионов долларов за файлы, которые помогли бы обнаружить скрытые активы бизнес-конкурента Дерипаски на полмиллиарда долларов, сообщила помощник прокурора США Ребекка Белл.

Санкции против Олега Дерипаски

Вашингтон ввел санкции в отношении Дерипаски в 2018 году, обвинив российского олигарха в том, что он представляет интересы властей РФ, владеет активами и отмывает деньги президента России Владимира Путина. Дерипаску также заподозрили в причастности к вмешательству в выборы в Соединенных Штатах.

В сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкционного режима, что является уголовным преступлением. По материалам обвинения, олигарх пользовался имуществом на территории США, а его подруга дважды приезжала в Соединенные Штаты для рождения его детей.

Олег Дерипаска — один из богатейших людей России. Журнал Forbes оценил его состояние в 2,5 млрд долларов. Дерипаска оценивал потери от введенных против него санкций в 7,5 млрд долларов. Он отрицает обвинения в свой адрес и обжаловал в суде внесение его в санкционный список США.