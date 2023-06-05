Экс-агент ФБР Роберт Ханссен, осужденный пожизненно в США за шпионаж в пользу России, найден мертвым в тюрьме

Роберт Ханссен, сознавшийся в работе на советскую и российскую разведку бывший контрразведчик ФБР, найден мертвым в тюрьме самого строгого режима во Флоренсе (штат Колорадо), где он отбывал пожизненное заключение, сообщают CBS и New York Times.

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Роберт Ханссен, приговоренный в 2002 году, занимался контрразведкой и, как считается, стал самым опасным из российских агентов, внедренных в ФБР в истории бюро по масштабу нанесенного ущерба.

79-летнего Ханссена нашли без признаков жизни в тюрьме ADX Florence , где он отбывал наказание с 2002 года.

Ханссен получил более 1.4 млн. долларов наличными, бриллиантами и деньгами, переведенными на российские счета. Над его делом работали триста агентов.

Ханссен в то время жил в скромном доме с четырьмя спальнями в пригороде Вирджинии с женой и шестью детьми.

Благодаря своей роли в контрразведке он имел доступ к секретной информации и в 1985 году начал свою преступную деятельность, отправляя материалы в Россию и бывший Советский Союз.

Ханссен, который стал сотрудником ФБР 12 января 1976 года, в переписке со своими кураторами использовал псевдоним "Рамон Гарсия".

Согласно веб-сайту ФБР, он скомпрометировал многочисленных информаторов, методы контрразведки, расследования, десятки секретных правительственных документов США и технические операции чрезвычайной важности.

Хотя иногда его несколько странные действия вызывали подозрения, его не могли выявить долгие годы.

После того, как в 1994 году ФБР арестовало шпиона Олдрича Хейзена Эймса, в бюро поняли, что утечка информации все равно продолжатся, что и вызвало расследование в отношении Ханссена.

Он должен был уйти на пенсию, поэтому ФБР действовало быстро, пытаясь поймать его "с поличным".

"Мы хотели набрать достаточно улик, чтобы осудить его, и конечной целью было поймать его на месте преступления", — сказала Дебра Эванс Смит, бывший заместитель помощника директора отдела контрразведки.

Чтобы заманить его обратно в штаб-квартиру ФБР для более тщательного наблюдения, ему дали фальшивое задание.

Ханссен начал работать в своем новом офисе со скрытыми камерами и микрофонами в штаб-квартире ФБР в январе 2001 года.

Месяц спустя следователи узнали, что он должен был спрятать что-то в тайнике в парке.