Экс-генсек НАТО: если не дать Киеву гарантии безопасности, некоторые члены альянса могут ввести войска в Украину

Некоторые входящие в НАТО страны могут в индивидуальном порядке ввести войска в Украину, если на июльском саммите в Вильнюсе альянс не предоставит Киеву реальные гарантии безопасности. Такое предположение в интервью газете The Guardian сделал бывший генеральный секретарь организации Андерс Расмуссен.

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Как отмечает издание, Расмуссен в качестве советника президента Украины Владимира Зеленского по вопросу о месте страны в будущей архитектуре европейской безопасности совершил поездку по странам Европы и Америки, чтобы оценить настроение местных правительств в преддверии саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, который состоится в середине июля.

"Если НАТО не сможет договориться о четком пути вперед для Украины, существует явная вероятность того, что некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке. Мы знаем, что Польша активно занимается оказанием конкретной помощи Украине. И я бы не исключал, что в этом контексте Польша будет действовать еще сильнее на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность ввода войск", — заявил Расмуссен.

Бывший генсек альянса допустил, что Варшава может "всерьез задуматься о том, чтобы вмешаться и собрать коалицию желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе". "Мы не должны недооценивать чувства поляков. Поляки чувствуют, что Западная Европа слишком долго не прислушивалась к их предостережениям против истинного русского менталитета" — добавил он.

По мнению Расмуссена, крайне важно, чтобы Украина получила письменные гарантии безопасности — желательно еще до саммита, но вне рамок НАТО. Они должны включать обмен разведывательными данными, совместные учения, расширение производства боеприпасов, внедрение стандартов НАТО и поставку вооружений, достаточных для сдерживания России от дальнейшего нападения.

Ранее действующий генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о предоставлении гарантий безопасности для Украины будет включен в повестку саммита в Вильнюсе, но отметил, что в соответствии с 5-й статьей Вашингтонского договора НАТО предоставляет полноценные гарантии безопасности только полноправным членам организации.