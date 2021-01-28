Экс-глава IBU Бессеберг уличен в сокрытии допинга у биатлонистов РФ
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и бывший генеральный секретарь этой организации Николь Реш (Nicole Resch) на протяжении многих лет покрывали махинации с допингом в российском биатлоне. Об этом говорится в заключительном докладе независимой следственной комиссии ERC, обнародованном в четверг, 28 января.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По заключению комиссии, имеющиеся у нее доказательства свидетельствуют о том, что Бессеберг "последовательно продвигал и защищал российские интересы практически всеми своими действиями". Это в первую очередь касается допинга, где Бессеберг и Реш потворствовали усилиям по сокрытию государственной системы применения допинга в России и тем самым сделали возможными дальнейшие нарушения, говорится в докладе.

Пропагандируемая Андерсом Бессебергом решительная борьба за чистоту спорта, по мнению комиссии, была фарсом. "Бессеберг, возглавлявший IDU с 1992 по 2018 годы, с 2008 по 2018 годы, наоборот, не защищал право на чистый спорт", - подчеркнула ERC. Врио главы IBU Олле Далин заявил, что он потрясен нарушениями, допущенными его предшественником, но в то же время благодарен за то, что эти нарушения были выявлены.

Масштабное расследование

Исполком IBU в ноябре 2018 года поручил ERC провести тщательное расследование подозрений в отношении Бессеберга и Реш. Этому предшествовали многочисленные обыски, в ходе которых были выявлены свидетельства сокрытия применения допинга и наличия гигантской коррупционной системы.

В рамках расследования ERC изучила около 70 тысяч документов и провела около 60 опросов, которые подтвердили подозрения в отношении двух функционеров IBU. Как выяснила комиссия, Бессеберг в благодарность за оказываемые услуги получил от России многочисленные подарки в виде бесплатных поездок на охоту, а также бесплатных проституток.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

9

Source

Deutsche Welle
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Готовить еду, работая из дома: вызов принят! Советы и рецепты Зане Гревини
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Работаем из дома: как разделить работу и отдых