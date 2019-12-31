Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.

В сообщении говорится, что он прибыл в столицу Ливана Бейрут. Ливанская газета Aljoumhouria сообщает, что Гон прилетел в страну на частном самолете из Турции.

Позднее Гон подтвердил, что находится в Ливане. В своем заявлении, которое приводит Reuters, он подчеркнул, что не сбежал от правосудия, а скрылся от "несправедливости и политического преследования". По словам Гона, он не намерен "находиться в заложниках у фальсифицированной судебной системы Японии" и сможет свободно общаться со СМИ, покинув эту страну.

Гону было запрещено выезжать за границу в соответствии с условиями освобождения под залог, отмечает телеканал NHK. Без разрешения суда он не имеет права связываться со своей супругой Кэрол и руководителями дилерских центров Nissan в Омане и Ливане. В Токийском окружном суде заявили, что не отменяли этих условий.

Как заявил Дзюньитиро Хиронака, один из защитников экс-главы альянса, его клиент не мог воспользоваться ни одним из трех своих паспортов, так как они находятся у адвокатов (Гон имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана). Он добавил, что адвокатов "удивило" решение Гона прибыть в Ливан.

Представитель Nissan отказался от комментариев. Пресс-секретарь посольства Ливана в Токио заявила, что дипломаты не получали никакой информации, передает The Guardian.

Экс-главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi задержали в ноябре 2018 года. Его обвиняют в сокрытии в общей сложности $80 млн доходов и списании на Nissan личных убытков на сумму $16 млн. Сам Гон не признает обвинений и называет их заговором руководства Nissan. По его словам, в компании выступали против его плана дальнейшей интеграции трех компаний альянса.

В марте текущего года Гона отпустили из-под стражи под залог 1 млрд иен ($8,93 млн). Однако уже через месяц его вновь арестовали, предъявив новые обвинения в финансовых махинациях. 25 апреля защита добилась второго освобождения под залог в 500 млн иен (около $4,5 млн).