Экс-глава штаба Алексея Навального: дворцовый переворот возможен, окружение Путина не хочет быть изгоями

Высокую цену за развязанную Путиным войну придется платить и европейцам, и россиянам, но эта цена все равно не идет ни в какое сравнение с той ценой, которую платят жители Мариуполя, Харькова, Сум, Киева и других украинских городов, говорит в интервью эстонскому RusDelfi российский оппозиционер, экс-глава штаба Алексея Навального Леонид Волков.

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По словам Волкова, у Путина все максимально идет не по плану. "Не понимаю, каким образом Путин выйдет из этой ситуации. Он имел стабильную систему управляемого авторитаризма, но сам ее разрушил, уничтожил российскую экономику и будущее России. Не очень понятно, ради чего. Очевидно, он сильно ошибся в своих расчетах, когда начинал эту войну. Он рассчитывал на блицкриг, думал, его там будут встречать с цветами, а он легко установит в Киеве марионеточное правительство через 3-4 дня войны. Сейчас он находится у руин российской экономики, без понятной стратегии выхода из ситуации", — говорит политик,

По словам Волкова, у Путина есть рейтинг, а в стране есть жертвы его пропаганды, но никогда раньше еще не наблюдалось такого изменения социологической динамики и такой смены общественных настроений.

"Согласно нашим социологическим исследованиям, Путин сейчас теряет по несколько процентов поддержки каждый день. Не каждый месяц, не каждую неделю, а каждый день. Естественно, есть люди, которые верят в чушь, в "специальную операцию", но потихоньку до людей доходит, что Россия начала войну. Это очень страшная правда. Конечно, человеку, который до этого верил в путинскую пропаганду — ему непросто принять эту информацию. Но мы работаем над этим. Люди просыпаются", — говорит Волков.

"Путин поставил перед фактом свое окружение, он сделал миллиардеров — изгоями. Он тащит за собой позор, делая олигархов военными преступниками. Возможно, они попробуют изменить ситуацию в стране", — предполагает оппозиционер.

Волков не верит, что на смену Путина придет кто-то из системы. "Это невозможно. Путин построил очень персоналистичную систему, она без него существовать не сможет. Я верю в вероятность дворцового переворота. Верю, что найдутся люди, для которых нет другого выхода из этой ситуации, а сидеть на скамье подсудимых в Гааге как военные преступники им не хочется", — говорит он.

По словам Волкова, санкции уже очень сильно затрагивают жизни обычных россиян — крушение национальной валюты не может не затронуть. После обвала рубля цены на западные продукты вырастут на 50-60%. Но через рост цен на энергоносители санкции затронут и европейцев — это та цена, которую Европе придется платить за многие годы нерешительности. "Мы говорили много лет, что Путина нужно сдерживать через точечные санкции против его активов, против активов его окружения", говорит Волков.

"Путин считал, что весь разговор про красные линии, которые нельзя переступать, это бла-бла, западные лидеры говорят об этом, потому что так нужно говорить. На самом деле до этого Путина ведь никто не наказывал. Его никто не наказал за Крым, за Донбасс, за сбитый Boeing, за Скрипалей, за отравление Алексея Навального. Никакого серьезного наказания не было. И Путин был уверен, что выйдет сухим из воды и в этот раз", — считает политик.

По мнению Волкова, если бы Запад показал серьезность намерений раньше, был бы шанс предотвратить эту войну — элита бы отвернулась и выступила бы сдерживающей силой. "Теперь же платить высокую цену придется и европейцам, и россиянам. Но эта цена все равно не идет ни в какое сравнение с той ценой, которую платят жители Мариуполя, Харькова, Сум, Киева и других украинских городов, которые находятся под бомбежкой. Сейчас трудно придется всем", говорит Волков.