Экс-главред NEXTA Протасевич будет работать в провластном правозащитном центре в Беларуси

Бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был задержан после экстренной посадки рейса RyanAir в Минске, вышел из-под домашнего ареста. Об этом сам Протасевич рассказал в прямом эфире YouTube-канала белорусского провластного активиста Дмитрия Белякова, пишет "Дождь".

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Протасевич также сообщил, что будет работать в основанном Беляковым центре "Системная правозащита".

"На данный момент конкретных планов и идей у меня нет, я буду заниматься своей основной работой — развертывать какую-то медиадеятельность в центре „Системная правозащита". Это пока мой основной план на ближайшее время, а дальше будет видно", — заявил бывший главред NEXTA.

Протасевич также собирается перезапустить свой Telegram-канал Sprava, но уже в качестве блога. Там он будет комментировать политические новости.

По словам бывшего главреда NEXTA, со следствием было также заключено досудебное соглашение по уголовному делу. Однако, соблюдал ли Протасевич его условия, будет решать суд или прокуратура.

Центр "Системная правозащита" был основан провластным активистом Дмитрием Беляковым в прошлом году. Беляков также ездил в лагерь мигрантов на границе Беларуси с Литвой и Польшей. По его словам, мигранты обращались к нему за помощью. Кроме того, центр Белякова направил требование в суд Гааги начать уголовный процесс по статье "О геноциде и преступлениях против человечности" в отношении мигрантов со стороны Польши и Литвы.

Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу задержали в Минске 23 мая после экстренной посадки рейса Ryanair Афины — Вильнюс из-за ложного сообщения о минировании. В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды и грубом нарушении общественного порядка.

С конца июня Протасевич находился под домашним арестом. В начале июля он создал аккаунт в Twitter и написал, что ведет его "без присмотра".

После задержания журналист также дал несколько интервью. Его знакомые и родственники считают, что он согласился на них после угроз или пыток.