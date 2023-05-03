Экс-главреда Nexta Романа Протасевича приговорили к восьми годам колонии

Минский областной суд приговорил бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича к восьми годам лишения свободы, сообщает "Белта".

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Также суд вынес решение в отношении двух других фигурантов дела: основателя Nexta Степана Путило и экс-редактора канала Яна Рудика. Их приговорили к 20 и 19 годам колонии соответственно. Эти два приговоры вынесены заочно — в отличие от Протасевича, Путило и Рудик находятся за пределами Беларуси.

По версии следствия, руководители Nexta с 2020 года, "исполняя общий план заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем", публиковали в Telegram "информационные материалы, имеющие деструктивные цели". Гособвинение также заявляло, что обвиняемые призывали "протестно настроенных граждан совершать акты терроризма".

Прокуратура запрашивала для Протасевича 10 лет колонии усиленного режима. Всего его обвиняют по 11 статьям УК Беларуси, в том числе в разжигании социальной вражды, организации массовых беспорядков, создании и руководстве экстремистским формированием, дискредитации Республики Беларусь.

Оппозиционный Telegram-канал Nexta получил широкую популярность на фоне протестов против Александра Лукашенко в августе 2020 года. Белорусские власти объявили канал "экстремистским формированием".

Протасевича задержали в мае 2021 года, когда белорусские диспетчеры заставили самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно сесть в аэропорту Минска из-за заведомо ложного сообщения о "минировании", которое было отправлено пилотам по указанию высокопоставленных белорусских чиновников. Вместе с активистом задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу — ее ранее приговорили к шести годам заключения, сейчас Минск готовит ее экстрадицию в Россию.

Впоследствии экс-главред Nexta заявлял, что сотрудничает со следствием, "чтобы искупить тот вред", который "нанес стране". Родители Протасевича призывали относиться к этим заявлениям критически, поскольку на их сына оказывали "физическое воздействие".