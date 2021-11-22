Экс-командир Северного флота назвал причину гибели подлодки "Курск"

Атомная подводная лодка "Курск" затонула из-за повреждений, который она получила, столкнувшись с подлодкой НАТО, заявил адмирал Вячеслав Попов, который в то время командовал Северным флотом, передает со ссылкой на "РИА Новости" портал РБК.

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"Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта, — пояснил Попов. — Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. НАТОвская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском".

В документальном фильме "Курск". Десять дней, которые потрясли мир", Попов говорил, что в это время в Баренцевом море работали три подлодки НАТО.

Также он тогда утверждал, что во время поиска "Курска" сначала была найдена другая подводная лодка. "По стукам и по некоторым другим визуальным элементам обнаружили другую лодку, не нашу, которая тоже пострадала, по моей оценке. И находилась неподалеку от "Курска". А потом уже обнаружили "Курск", — пояснил он.

Адмирал также утверждал, что лабораторный анализ показал, что стуки издавал не человек, а автомат. "То есть это сигнал SOS — и это я говорю впервые, — передаваемый автоматом. На наших подводных лодках этого нет. Вот эти сигналы мы засекли", — сказал Попов.

Когда военные подошли к неопознанной подлодке, они увидели, предположительно, радиобуй, использовавшийся для передачи радиосигналов. Затем радиобуй убрали.

Подлодка "Курск" потерпела крушение 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море в 175 км от Североморска. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

По официальной версии катастрофа произошла из-за взрыва торпеды на борту подлодки, причиной стала утечка компонентов топлива. После этого на борту возник пожар, из-за которого сдетонировали остальные торпеды.