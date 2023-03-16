Экс-мэра Екатеринбурга арестовали за репост во "ВКонтакте". Политик заявил, что никогда не пользовался этой соцсетью

Бывшего главу Екатеринбурга, российского оппозиционера Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток за "публичную демонстрацию экстремистской символики", сообщает местное издание It's My City. Суд признал его виновным из-за репоста в соцсети "ВКонтакте", которой, по словам политика, он ни разу не пользовался.

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Поводом для ареста послужил репост на странице "Евгений Ройзман", а "экстремистской символикой" суд посчитал видео команды Алексея Навального, в которой использовалась айдентика Фонда борьбы с коррупцией. ФБК и другие связанные с Навальным организации в России признаны экстремистскими с лета 2021 года.

Экс-мэр Екатеринбурга утверждает, что не имеет никакого отношения к странице, пост в которой стал основанием для ареста. "Я ни разу не открывал "ВКонтакте", я не знаю как он выглядит", — заявил Ройзман в суде. Схожий комментарий политик дал вскоре после своего задержания сегодня утром.

Ройзман был мэром Екатеринбурга в 2013-2018 годах, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину последовательно он выступает против войны. В августе прошлого года Ройзмана задержали по уголовному делу о "дискредитации" российской армии. Суд назначил политику меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему было нельзя посещать публичные места и пользоваться интернетом. 25 ноября Минюст РФ объявил Ройзмана "иностранным агентом".