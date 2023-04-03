Экс-организатор "Бессмертного полка" из Таллинна пострадал при подрыве "военкора" Татарского

Бывший организатор „Бессмертного полка" в Таллинне Сергей Чаулин находился в питерском кафе, где вчера погиб российский „военкор" Владлен Татарский. Сам Чаулин доставлен в больницу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сергей Чаулин в социальных сетях рассказал о последствиях взрыва в петербургском кафе. „Друзья, к сожалению, остаюсь пока без связи, следаки забирают телефон. Других гаджетов у меня нет. При первой возможности выйду в эфир", — написал он. По его словам, он находится „в больничке" и „зашитый". „В той ситуации, когда я был в 3 метрах от взрыва, это чудо! — уточнил Чаулин — Значит, я еще ему нужен. Всем пострадавшим здоровья и быстрого выздоровления, особенно девушкам, остаться такими же красивыми и добрыми!"

В воскресенье в Санкт-Петербурге произошел взрыв во время творческого вечера пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Он погиб, а еще 32 человека получили ранения. В убийстве блогера подозревают Дарью Трепову, подарившую ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство. Трепову задержали.

Как заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пострадавшим выплатят от 250 тысяч до 500 тысяч рублей (от трех до шести тысяч евро — прим.ред.) в зависимости от тяжести травм, которые они получили в результате взрыва.

В феврале этого года Департамент полиции и погранохраны Эстонии признал недействительным вид на жительство пророссийского активиста Сергея Чаулина, сообщало ERR.

"На основании Закона об иностранцах ВНЖ может быть признан недействительным, если он представляет угрозу общественному порядку и государственной безопасности. Сергей Чаулин долгое время активно распространял враждебную пропаганду РФ, годами он разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения", — говорится в заявлении Полиции безопасности (КаПо).