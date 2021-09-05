Экс-помощник Горбачева назвал причину распада СССР
Foto: RIA Novosti/Scanpix

По мнению Олега Ожерельева, основной причиной "похорон Советского Союза" стала нехватка продовольствия. Если бы в магазинах были продукты, "никакой "революции" в 1991 году бы не случилось", отметил он
Причиной распада СССР стал дефицит продуктов. Такое мнение в интервью "Ленте.ру" высказал экс-помощник президента СССР Михаила Горбачева, доктор экономических наук Олег Ожерельев. Об этом пишет РБК.

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"Еще при проведении коллективизации кардинально подорвали сельское хозяйство. А ведь в России это была главная отрасль. Собственно, она-то и сыграла решающую роль в похоронах Советского Союза", — сказал он.

Экс-помощник Горбачева отметил, что "сотни тысяч людей" приняли участие в протестах из-за дефицита продовольствия. "Повторюсь: если бы в магазинах было продовольствие, никакой "революции" в 1991 году бы не случилось", — сказал Ожерельев.

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще главы РСФСР, Белорусской и Украинской ССР подписали соглашение о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Михаил Горбачев в годовщину августовского путча
заявил, что считает членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), предпринявших провалившуюся попытку государственного переворота, ответственными за развал Союза.

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