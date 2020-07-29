Экс-посол США в России назвал четыре фактора при выборе преемника Путина

Трансфер власти в России важен не только для будущего развития страны, но также для политики Соединенных Штатов. Об этом в опубликованном 28 июля докладе написал научный сотрудник корпорации RAND, посол США в России с 2014 по 2017 год Джон Теффт.

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"Выбор преемника [президента России Владимира Путина] фундаментальным образом затронет внешнюю и оборонную политику США", — констатировал бывший дипломат.

В докладе Теффт привел несколько причин, почему вопрос о том, кто станет преемником Путина, играет важную роль для Вашингтона. Во-первых, преемник будет обладать огромной властью, учитывая слабые политические институты в России. Таким образом, его личные убеждения могут затронуть ключевые интересы США. Во-вторых, президент — главнокомандующий военными силами, а Россия — единственная держава, способная уничтожить США ядерным оружием. В-третьих, преемник Путина встанет перед выбором: "продолжать линию предшественника по подрыву сформированного после Второй мировой войны либерального мирового порядка" или изменить внешнеполитический курс. "Путин предпочел бы систему международных отношений, основанную на многополярности, где могущество и влияние США будет ограничено", — отметил он.

По мнению Теффта, нынешний режим в России носит патримониальный характер, то есть власть основывается на влиянии правителя и приближенных к нему лиц. "Путин часто выступает арбитром, а иногда финансовым игроком в ключевых решениях. В нации, где ключевую роль в политической жизни играют личные отношения, многим сложно представить Россию, в которой этот человек не играет важной личной роли", — указал автор. Невозможно предсказать, что случится в ближайшие четыре года, но выбирая преемника, Путин будет учитывать четыре фактора: внутриклановую политическую борьбу, мнение структур безопасности, экономическую ситуацию и общественное мнение. Теффт также отметил, что считает уход Путина из большой политики после истечения его нынешнего срока очень маловероятным.

Передача власти в России и отношения с Западом

Теффт также считает сомнительным, что Россия внезапно откажется от нынешнего курса во внешней политике. В то же время, убежден автор доклада, "фундаментальные вопросы об экономике, взаимодействии России с ее соседями и отношениях с Западом в конечном счете должны быть пересмотрены". Если Путин останется у власти еще на один срок, Запад ждет продолжение конфронтации с Москвой: Россия не перестанет подрывать нынешнюю систему миропорядка, наращивать военную силу и дестабилизировать политическую обстановку в странах Запада. Путин также продолжит углубление партнерства с Китаем, убежден бывший посол.

Ключевой вопрос в такой ситуации — в какой степени слабость российской экономики повлияет на курс преемника Путина, пишет Теффт. США и Европа должны подготовить план, как выстраивать отношения с будущим российским лидером и влиять на политику России, порекомендовал Теффт. "Соединенные Штаты должны провести консультации с европейскими союзниками, чтобы подготовиться к потенциальным последствиям любого формата транзита власти [в России]. Перед началом транзита правительство США должно составить внутренний подробный доклад о том, как предыдущие администрации подходили к вопросу транзита власти в СССР и России", — указал Теффт. При этом бывший дипломат не предложил конкретных мер, как Вашингтон и Москва могут урегулировать ключевые разногласия — в частности, статус Крыма или конфликт на Украине.