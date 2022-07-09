Эстонии пока не удалось войти в пятерку самых богатых стран, но ее экономика за годы независимости развивалась стремительно. Для того, чтобы достичь цели, нужно быть амбициозными и сравнивать себя не с Болгарией или Латвией, а с Финляндией, заявил в интервью Delfi.ee экс-премьер министр Эстонии, депутат Европарламента Андрус Ансип.

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Ансип возглавлял правительство Эстонии в течение девяти лет. Незадолго до экономического кризиса 2008 года он сделал широко известное заявление о том, что в течение 15 лет Эстония войдет число самых богатых стран. Это должно было произойти прошлом году.

"Мы очень энергично движемся к этой цели, — заявил Ансип, комментируя собственные заявления 15-летней давности. — Если вы посмотрите на период восстановления независимости и на то, где мы находимся сейчас, то ВВП Эстонии вырос в 20 раз, в то время как всего ЕС — всего в 2,3 раза".

"Наш рост проходил значительно быстрее, чем в других странах, которые разделили нашу судьбу. Если мы будем продолжать в том же духе, то будем постоянно становиться богаче. 30 лет назад Эстония и Молдова были равны с экономической точки зрения. Сейчас Молдова — самая бедная страна Европы, а Эстония — в числе богатых. (..) Общее правило состоит в том, что если вы хотите что-то получить, то должны много работать во имя этого. Те, у кого нет больших мечтаний, летает низко. Нужно ставить амбиционные цели, недостаточно сравнивать себя с Болгарией или даже с Латвией, как это до сих пор делают те, кто отвечал за управление вызванным коронавирусом кризисом", — отметил Ансип.

По его словам, Эстония должна сравнивать себя с Финляндией: "До Второй мировой войны уровень жизни в Эстонии и Финляндии был примерно одинаковым, а, по некоторым данным, в Эстонии даже выше. Если финны смогли, то почему не сможем мы? Чем мы хуже финнов?"

По данным Всемирного банка, по уровню ВВП на душу населения Эстония в 2021 году занимала 39-е место в мире ($27 101 в номинальном выражении). Латвия находилась на 48-й позиции ($19 539), Финляндия — на 14-м ($53 523).