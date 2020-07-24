Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало бежал в Россию с двумя детьми

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, который планировал участвовать в президентских выборах, бежал из страны в Россию вместе с двумя детьми. Политик говорит, что опасался ареста, а также того, что его семью могут лишить родительских прав. Об этом сообщили корреспонденты Би-би-си в Минске.

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Такую же информацию со ссылкой на его жену, Веронику Цепкало дал телеканал "Дождь".

Цепкало считался одним из основных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко на выборах 9 августа. Однако ЦИК Белоруссии его кандидатуру не зарегистрировал. По официальной версии, он не смог собрать 100 тыс. подписей, необходимых для того, чтобы стать кандидатом.

29 июня, за день до отказа в регистрации, МВД Беларуси объявило, что проводит проверку материалов, которые "свидетельствуют о противоправной деятельности" Цепкало.

Начиная с 23 июля, многие белорусские СМИ написали о том, что Цепкало покинул Беларусь.

В четверг вечером пресс-секретарь политика Алексей Урбан опроверг эту информацию. Он заявил, что Цепкало не участвовал в публичных мероприятиях в последние дни из-за подозрения на коронавирус.

Днем 24 июля Вероника Цепкало выступила на предвыборном митинге Светланы Тихановской в населенном пункте Глубокое. Она подтвердила, что ее муж покинул Беларусь, и сказала, что "родилась, получила образование и родила в этой стране", и не хочет, "чтобы ее дети становились заложниками".

Ранее стало известно, что дети Тихановской вместе с бабушкой уехали в одну из стран Европы — из-за таких же опасений.

Три женщины против Лукашенко

ЦИК Беларуси допустил до президентских выборов пятерых кандидатов. Из оппозиционных политиков проверку подписей прошла только Светлана Тихановская — при том, что изначально баллотироваться собирался ее муж Сергей Тихановский; он сейчас под арестом.

В штаб Тихановской после этого вошли Вероника Цепкало и Мария Колесникова, работавшая в штабе также арестованного оппозиционера Виктора Бабарико.

Цепкало создавал белорусский Парк высоких технологий (особую зону с преференциями для IT-компаний), имеет опыт дипломатической работы и когда-то работал в команде тогда еще молодого президента Лукашенко.