Экс-президент Бразилии приговорен к тюрьме за коррупцию

Бывший президент Бразилии Фернанду Колор ди Мелу приговорен к 8 годам 10 месяцам тюрьмы по делу о коррупции. В среду, 31 мая, Верховный суд Бразилии признал 73-летнего экс-главу государства виновным во взяточничестве и отмывании денег.

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Суд счел доказанным, что в 2010-2014 годах Колор ди Мелу, являвшийся тогда членом Сената, брал крупные взятки от энергетической компании BR Distribuidora — дочерней фирмы полугосударственной нефтяной компании Petrobras — в обмен на заключение контрактов.

Колор ди Мелу еще может обжаловать приговор после его полного оглашения. Процесс связан с разразившимся в 2014 году коррупционным скандалом Lava Jato, в котором оказались замешаны сотни политиков, госслужащих и бизнесменов.

Фернанду Колор ди Мелу в 1989 году стал первым напрямую избранным президентом Бразилии после падения военной диктатуры и вступил в должность в 1990 году. В декабре 1992 года на фоне скандала вокруг вымогательства денег на предвыборную кампанию и коррупции он ушел в отставку. В 1994 году суд оправдал его за отсутствием доказательств.

Позже Колор ди Мелу вернулся в политику и до февраля 2023 года был сенатором от штата Алагоас. В 2015 году суд начал новое расследование в отношении экс-президента.

Нынешний президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отбывал тюремное заключение по обвинению в коррупции и отмывании денег. После 580 дней заключения Верховный суд отменил приговор в отношении Лулы да Силвы по формальным основаниям.