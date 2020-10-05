Экс-президент Эстонии рассказал, какие изменения ждут мир с приходом Байдена на пост главы США
Foto: LETA

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес считает, что на выборах президента США победу одержит Джо Байден, однако для Эстонии это не означает ничего хорошего в связи с политикой и действиями правительства.

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"Все указывает на то, что 3 ноября нас ждет оглушительная победа Байдена. Рано утверждать, что если Трамп существенно проигрывает Байдену даже во Флориде, бастионе GOP (Республиканская партия), то вероятно и поддержка коллегии выборщиков окажется меньше, чем ожидается, не говоря уже о малозначимых результатах прямых выборов", — написал Ильвес в соцсетях.

Ильвес выделил семь изменений во внешней политике, которые могут произойти после предполагаемой победы Байдена:

  • Интерес и связь США с Европой восстановятся. В первую очередь с Меркель, которую Трамп отвергает больше всех.
  • Вывод войск из Европы приостановится.
  • Позиция НАТО значительно укрепится, ценность возрастет.
  • ЕС получит хорошего посла, будут решительно улучшены отношения со странами ЕС, прежде всего с крупными. Отношения начнутся с новой страницы.
  • Фаворитам Трампа Венгрии и Польше больше не придется рассчитывать на прежнюю поддержку.
  • Толерантность в отношении поведения России, наблюдавшаяся в течение пяти последних лет, закончится. На какое-то время отношения ухудшатся.
  • Произойдет дистанцирование от Турции и Саудовской Аравии.

Ильвес считает, что Эстонии победа Байдена не принесет ничего хорошего. "Что это [победа Байдена] будет означать для Эстонии? Для страны, где на пресс-конференции ведущий министр носит значок в поддержку Трампа, хвалит Трампа в своих высказываниях, ругает чернокожих, ЛГБТ-сообщество, либералов, использует жесты превосходства белой расы?" — рассуждает Ильвес.

Также Ильвес вспомнил, как министерство иностранных дел Эстонии отказалось подписывать письмо в защиту ЛГБТ, которое подписали даже США, и как правительство Эстонии не стало присоединяться к совместному заявлению Франции, Латвии и Литвы, в котором страны пообещали повысить кибербезопасность, бороться с дезинформацией и незаконным внегосударственным финансированием политических партий.

"Из-за политики и действий правительства, вероятно, [Эстонию не ждет] ничего хорошего", — сказал Ильвес.

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