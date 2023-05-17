Экс-президент Франции Николя Саркози проиграл апелляцию на тюремный срок за коррупцию

Бывший президент Франции Николя Саркози проиграл апелляцию на приговор, вынесенный ему в марте 2021 года по обвинению в коррупции и попытке подкупа судьи. Он был приговорен к трем годам тюремного заключения, однако два из них назначены условно.

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Парижский апелляционный суд также постановил, что Саркози может избежать тюрьмы и провести год заключения дома, при этом для контроля за его передвижениями будет использоваться электронный браслет.

1 марта 2021 года суд приговорил Саркози к трем годам заключения по так называемому делу о прослушках 2014 года. Тогда он и его адвокат Тьерри Эрзог были признаны виновными в попытке незаконным способом получить у прокурора Жильбера Азибера информацию о расследовании другого дела — о предположительно незаконном финансировании президентской кампании 2007 года со стороны дочери основателя компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

По версии следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако, но не выполнили это обещание. В прокуратуре, тем не менее, эпизод расценили как проявление коррупции.

Адвокаты Саркози обжаловали решение, и пока суд рассматривал апелляцию, бывший президент находился на свободе.

67-летний Саркози стал первым бывшим президентом Франции, приговоренным к лишению свободы.

Николя Саркози занимал пост президента один пятилетний срок с 2007 года. Он проводил жесткую антииммиграционную политику и стремился реформировать экономику Франции, изрядно пострадавшую от мирового финансового кризиса.