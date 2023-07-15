Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума находится в России на лечении. Суд считает, что его выпустили из тюрьмы незаконно

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума на прошлой неделе приехал в Россию в связи с состоянием здоровья, сообщили представители его фонда.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Он вернется в страну, как только его врачи закончат лечение", — говорится в заявлении.

Это заявление было сделано на следующий день после того, как Конституционный суд оставил в силе решение о том, что Зума был незаконно освобожден условно-досрочно по состоянию здоровья в сентябре 2021 года.

Он был выпущен из тюрьмы, отбыв менее восьми недель из 15-месячного срока.

Зума, которому сейчас 81 год, был заключен в тюрьму за то, что не явился на расследование дела о коррупции во время своего президентства.

Он был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в 2018 году после девяти лет пребывания в должности, но неоднократно утверждал, что стал жертвой политического заговора.

Мзванеле Маньи, пресс-секретарь Фонда Джейкоба Джи, заявил, что информация о поездке Зумы в Россию обнародуется из-за слухов в СМИ.

"Хотя поездка была частной, она не была секретом, как ошибочно заявлялось", — сказал он, добавив, что Зума и его сопровождающие летели "коммерческим рейсом, где было полно пассажиров".

Он не уточнил, когда бывший президент вернется в Южную Африку. "Фонд желает своему патрону крепкого здоровья и благополучного возвращения домой, когда бы врачи его ни выписали", — говорилось в заявлении.

В конце прошлой недели Джейкоб Зума принимал участи в конференции в Зимбабве по углеродным кредитам, где представлял белорусскую компанию.

Неясно, вернется ли бывший южноафриканский лидер в тюрьму после решения Конституционного суда.

Тюремная служба обратилась в суд за разрешением обжаловать ранее принятое решение о его возвращении в тюрьму. Ее представители заявили, что изучают судебное решение и прокомментируют его после обращения за юридической консультацией.

Первоначально Зума был условно-досрочно освобожден по неразглашенной медицинской причине бывшим главой тюремной службы Артуром Фрейзером, который считается союзником бывшего президента.

Главная оппозиционная партия "Демократический альянс" приветствовала это решение суда, заявив, что оно подтверждает, что Зума "должен сидеть в тюрьме".

В партии заявили, что готовят письмо бывшему президенту с просьбой добровольно сдаться для ареста "в разумные сроки".

Зума сдался правоохранительным органам два года назад, после того как был осужден за неуважение к суду после публичного противостояния.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Его тюремное заключение вызвало массовые беспорядки — страна пережила самое ужасное кровопролитие со времен падения Апартеида в 1994 году. Погибли более 350 человек, в основном в провинции Квазулу-Натал — оплоте Джейкоба Зумы.

Зуме также предстоит отдельный судебный процесс по делу о коррупции и мошенничестве, связанный со сделкой по торговле оружием в конце 1990-х годов.

Саммит БРИКС в ЮАР

Между тем в Йоханнесбурге 22-24 августа должен пройти саммит БРИКС, на который приглашен и российский президент Владимир Путин.

Он до сих пор не принял решение, ехать или нет, подтвердил в пятницу пресс-секретарь Кремля.

Международный уголовный суд (МУС) в марте выдал ордер на арест Путина по обвинению в похищениях украинских детей. С тех пор российский президент ни разу не выезжал из страны.

ЮАР подписала Римский статут об учреждении и процедуре МУС и формально обязана исполнить его ордер на арест. Случай неисполнения уже был: в 2015 году ЮАР не арестовала прибывшего в страну тогдашнего президента Судана Омара Башира. И МУС, и национальные судебные власти тогда и впоследствии постановили, что Южная Африка обязана была это сделать, хотя практического эффекта их решения не имели.

Южноафриканские политики время от времени заявляют, что у них нет желания арестовывать Путина, но международные обязательства ставят их в затруднительное положение. Заместитель президента Пол Машатиле, возглавляющий комиссию, пытающуюся найти выход из этой коллизии, в пятницу заявил южноафриканским СМИ, что "для нас лучшим решением было бы, чтобы он не приезжал".

Однако российская сторона на это пока не соглашается, добавил Машатиле. Президент Сирил Рамапоса обсуждает эту проблему напрямую с российским лидером и пытается убедить его отказаться от поездки, не заставляя принимающую сторону отзывать приглашение, добавил он.

На Путина также может действовать фактор внутренней нестабильности, ставший очевидным после июньского мятежа Пригожина, писал накануне в Substack и The Moscow Times (с начала войны издается за рубежом) журналист Петр Козлов, ссылавшийся на двух неназванных российских чиновников.