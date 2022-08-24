Экс-президента Аргентины Кристину Киршнер требуют посадить на 12 лет. Она считает это местью

В понедельник генеральный прокурор Аргентины потребовал приговорить действующую вице-президента Кристину Киршнер к 12 годам тюремного заключения и пожизненно отстранить ее от государственных должностей по обвинениям коррупцию во время ее двух президентских сроков. Она назвала это местью.

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В Буэнос-Айресе у дома бывшего президента прошли акции протеста, причем местные СМИ сообщают, что протестующие выступали как против Киршнер, так и в ее поддержку. Позже в понедельник местная полиция разогнала десятки протестующих перед домом Киршнер, эти кадры показало местное телевидение.

Бывшего президента обвиняют в организации системы взяточничества и откатов, в результате которой у государства было украдено около одного миллиарда долларов в период с 2007 по 2015 год, когда она занимала президентский пост.

Киршнер отрицает обвинения. Даже если ее признают виновной (что грозит 16 годами заключения), она не сразу попадет в тюрьму, потому что пользуется парламентской неприкосновенностью как избранный сенатор. Правда, если Верховный суд ратифицирует возможный обвинительный приговор, она может лишиться неприкосновенности, равно как и потерять ее, не пройдя в Сенат на следующих выборах.

В сегодняшнем заявлении Кристина Киршнер сказала, что 12 лет, которые она была у власти, были лучшими годами в жизни Аргентины за последние десятилетия. "Если бы я родилась 20 раз, я бы 20 раз сделала то же самое, что я сделала на своем посту", — заявила она.

Она также заявила, что этим судом судят не ее, а национальное и народное правительство.

"Абсолютно ничего из того, что обвинители сказали, не было доказано. Они хотят отомстить, чтобы запугать политиков моим примером", — заявила Киршнер в своем выступлении в социальных сетях, которое продолжалось два часа.

Вердикт по делу Киршнер ожидается через несколько месяцев и может быть обжалован в судах высшей инстанции, на что могут уйти годы.

Нечестные тендеры

69-летнюю Киршнер обвиняют в мошенническом заключении контрактов на общественные работы в Патагонии.

Еще 12 человек также обвиняются в причастности к незаконному присвоению контрактов на общественные работы в южной провинции Санта-Крус в пользу бизнесмена Ласаро Баэса.

Следствие изучает действия Киршнер за восемь лет пребывания у власти с 2007 по 2015 год и в предыдущие четыре года, когда ее покойный муж Нестор Киршнер, умерший в 2010 году, был президентом Аргентины.

Расследование пытается установить, отдавали ли она и другие должностные лица в ее администрации предпочтение фирмам, принадлежавшим бизнесмену Ласаро Баэсу, в процессах тендеров на общественные работы в Патагонии, многие из которых были избыточно дороги или не были завершены.

Как сообщает Рейтер, многие эксперты подозревают, что якобы уведенный через эти компании капитал вернулся бы в руки семьи Киршнер.

"Расстрельная команда"

Киршнер, юрист по профессии, собирает юридические возражения по этому делу.

В понедельник она заявила в "Твиттере", что обвинение открыто нарушает принцип защиты в суде, утверждая, что некоторые из обвинений против нее ранее не выдвигались.

Она также объявила, что во вторник будет транслировать свою защиту в социальных сетях, назвав весь процесс "медийной и юридической расстрельной командой".

Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022

"Если чего-то не хватало для подтверждения того, что я предстала не перед конституционным судом, а перед медийно-судебной расстрельной командой, так это помешать мне воспользоваться правом на защиту по вопросам… которые никогда не фигурировали в обвинительном заключении прокурора, на котором я присутствовала в течение пяти дней в мае 2019 года."

Ранее Киршнер пыталась добиться от прокурора Диего Лучани и судей Родриго Хименеса Урибуру и Хорхе Горини самоотвода, но ее просьба была отклонена.

Всего через несколько минут после того, как прокурор Диего Лучани обнародовал свои рекомендации, канцелярия президента Альберто Фернандеса выступила с заявлением, осуждающим судебное преследование и преследование в СМИ Кристины Киршнер.

"Ни одно из действий, приписываемых экс-президенту, не доказано, и все обвинение основано исключительно на функции, которую она выполняла в то время, что, к сожалению, унижает самые основные принципы современного уголовного права", — говорится в заявлении.

Расследования

Кристина Киршнер — весьма противоречивая фигура в аргентинской политике, однако она по-прежнему пользуется популярностью среди левого крыла правящей перонистской партии. Киршнер давно заявляла о своей невиновности и обвиняла прокуратуру в политическом преследовании и использовании правовых систем и институтов для дискредитации оппонента.

За последние годы в ее отношении расследовалась несколько различных дел о взяточничестве, отмывании денег, нанесении ущерба государству и воспрепятствовании правосудию.

Несколько из них были прекращены, но пять расследований по-прежнему продолжаются.

В 2015 году Киршнер обвинили в сговоре с иранскими властями в связи с взрывом бомбы в еврейском центре Буэнос-Айреса в 1994 году, в результате которого 85 человек погибли и 300 получили ранения.

Атака стала самой смертоносной в истории Аргентины.

Это дело приняло новый оборот, когда прокурор Альберто Нисман был найден застреленным в своей квартире в Буэнос-Айресе всего за несколько часов до того, как он должен был давать показания на слушаниях в Конгрессе.

Однако все обвинения были сняты в октябре 2021 года, когда коллегия из трех судей пришла к выводу, что соглашение, заключенное между тогдашним президентом и иранскими официальными лицами, не может считаться преступным.