Экс-президента Боливии приговорили к 10 годам заключения
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Жанин Аньес обвинили в подготовке госпереворота в 2019 году, она сама назвала дело политическим преследованием.

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Суд в Ла-Пасе приговорил бывшего временного президента Боливии Жанин Аньес к 10 годам тюрьмы по обвинению в госперевороте 2019 года, сообщает агентство dpa в субботу, 11 июня.

Суд признал Аньес виновной в "неконституционных решениях" и "нарушении служебных обязанностей" в период, когда она заняла пост временного президента страны на волне протестов против бывшего главы государства Эво Моралеса в ноябре 2019 года, пишет dpa.

"Мне отказали даже в праве присутствовать на моем собственном суде, если его так можно назвать. Они отказывали мне во всем и обращались со мной хуже, чем с кем-либо, но я была, есть и буду конституционным президентом, принявшим на себя обязанности после бегства труса", — прокомментировала судебный процесс Аньес.

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