Экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева доставили в Бишкек
Foto: Publicitātes foto

Экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев, находящийся в розыске делу о коррупции на золоторудном месторождении "Кумтор", в понедельник, 2 августа, был доставлен в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности страны.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По сведениям СМИ Кыргызстана, экс-президент прибыл в Бишкек на самолете "Аэрофлота" и вместе с ним прилетел его сын Илим.

Указывается, что Акаева передали межведомственной следственной группе. По данным Генпрокуратуры Кыргызстана, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ" заключали заведомо невыгодные для Кыргызстана соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".

В причастности к этой коррупционной схеме подозревают и бывшего президента страны Акаева, который покинул Кыргызстан после смены власти там в 2005 году.

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

2

Source

Deutsche Welle
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!