Экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева доставили в Бишкек

Экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев, находящийся в розыске делу о коррупции на золоторудном месторождении "Кумтор", в понедельник, 2 августа, был доставлен в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности страны.

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По сведениям СМИ Кыргызстана, экс-президент прибыл в Бишкек на самолете "Аэрофлота" и вместе с ним прилетел его сын Илим.

Указывается, что Акаева передали межведомственной следственной группе. По данным Генпрокуратуры Кыргызстана, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ" заключали заведомо невыгодные для Кыргызстана соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".

В причастности к этой коррупционной схеме подозревают и бывшего президента страны Акаева, который покинул Кыргызстан после смены власти там в 2005 году.