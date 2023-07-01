Экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару запретили участвовать в выборах до 2030 года

Высший избирательный суд Бразилии запретил экс-президенту страны Жаиру Болсонару баллотироваться в президенты и занимать государственные посты до 2030 года. Об этом cо ссылкой на Reuters пишет Новая газета. Европа.

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Пять судей проголосовали "за", еще двое — против, передает издание. Согласно этому решению, Болсонару не сможет принять участие в муниципальных выборах 2024 и 2028 годов, а также президентских в 2026 году. При этом к участию в президентских выборах 2030 года он может быть допущен.

Болсонару отрицает обвинения. Он также объявил, что намерен оспаривать решение Высшего избирательного суда в Верховном суде.

Выборы президента в Бразилии прошли в октябре 2022 года. На них с 50,8% голосов победил оппонент Болсонару — Луис Инасиу Лула да Силва.

8 января 2023 года спустя неделю после его инаугурации сторонники проигравшего Жаира Болсонару ворвались в здания парламента, Верховного суда и президентский дворец в столице страны Бразилиа. По итогам протестов были задержаны более 400 человек.

Федеральный верховный суд Бразилии включил Болсонару в список фигурантов дела о погромах. В прокуратуре сочли, что он "совершил акт подстрекательства общественности к совершению преступлений". Поводом для его преследования стало видео, на котором экс-президент поставил под сомнение итоги голосования.