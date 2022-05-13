Экс-президенты Украины призвали помочь в эвакуации с "Азовстали"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко призвали мировых лидеров помочь в эвакуации гражданских и военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает Радио свобода.

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Авторы обращения пишут, что российская армия по приказу президента Владимира Путина хочет уничтожить оставшихся на заводе людей варварскими методами. "Такая шокирующая жестокость рашистов лишена всякого смысла", — пишут президенты.

По данным украинских властей, в последние дни с территории металлургического комбината при поддерже ООН и Красного креста удалось эвакуировать около 300 человек - в основном женщин и детей. На заводе остаются 500 человек, включая бойцов батальона "Азов", морских пехотинцев, раненых и медработников.

Как сообщалось, Украина начала спецоперацию по эвакуации раненых из "Азовстали", сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук. По ее словам, операция пройдет с помощью Турции. Первыми будут эвакуировать тяжелораненых бойцов.

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