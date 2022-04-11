Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова стала корреспондентом немецкого Die Welt

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, вышедшая в прямой эфир с пацифистским плакатом, стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Акселя Шпрингера, издателя Die Welt.

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В качестве корреспондента Овсянникова будет писать для газеты, а также участвовать в работе телеканала. Die Welt — одно из самых влиятельных информационно-аналитических изданий Германии, пользующееся популярностью у политиков и представителей бизнеса.

Овсянникова стала всемирно известной после акции, которую провела в прямом эфире канала. Во время новостного выпуска с Екатериной Андреевой она встала позади ведущей с плакатом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, вам здесь врут" и выкрикнула "нет войне".

После этого она уволилась по собственному желанию.

Суд оштрафовал ее на 30 тыс. руб. за антивоенное обращение, которое она записала до эфира — по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ. А рассмотрение дела за саму акцию по административной статье "за дискредитацию российских войск"(часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) намечено на 14 апреля.