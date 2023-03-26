Экс-редактор Первого канала Овсянникова: мой сын считает меня предателем

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова в интервью Би-би-си сказала, что выданный Гаагой ордер на арест Владимира Путина дает надежду на протест против режима в российской элите.

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В воскресной программе Лоры Кюнсберг Овсянникова, которая сейчас живет во Франции вместе с дочерью, сказала что надеется на то, что однажды сможет вернуться в Россию.

"Я не могу вернуться сейчас. Но я вижу свое будущее в России. Там мой сын, моя семья, моя мама, они не хотят уезжать из страны. Для меня небезразлично будущее этой страны и я буду бороться за это будущее, даже находясь за пределами России", — сказала Марина Овсянникова.

В августе прошлого года на Марину Овсянникову в России завели уголовное дело за "фейки об армии". За неделю до того, как она должна была предстать перед судом за критику российских военных действий в Украине, Марина Овсянникова сбежала за границу вместе с четырехлетней дочерью. В случае признания ее виновной ей грозило до 10 лет лишения свободы.

Тогда она находилась под домашним арестом, на ней был электронный браслет.

По словам журналистки, ее сын до сих пор считает, что она предала семью и родину, появившись в кадре с плакатом против войны в Украине во время эфира программы "Время".

"Я могу сказать, что миллионы семей находятся в похожей ситуации — война разрушает многие семьи. И это настоящая катастрофа, потому что Путин уничтожает россиян не только физически, отправляя их на войну, но и на психологическом уровне.

Я могу сказать, что миллионы семей находятся в похожей ситуации — война разрушает многие семьи. И это настоящая катастрофа, потому что Путин уничтожает россиян не только физически, отправляя их на войну, но и на психологическом уровне", - добавила Овсянникова.

По ее рассказу, она уехала из России в выходной день, когда обыски полиции были менее вероятны, и семь раз меняла транспортные средства, прежде чем перейти границу пешком.

В октябре прошлого года Марину Овсянникову в России объявили в федеральный розыск.