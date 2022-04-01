Экс-"регионал", бухгалтерша и горный инженер: кто стал новой властью на оккупированных украинских территориях

С 24 февраля, за время, прошедшее после начала вторжения, российская армия оккупировала несколько украинских городов. Русская служба Би-би-си изучила, как устроено управление на захваченных территориях и кто стоит за новой властью.

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"В наши планы не входит оккупация украинских территорий, мы никому и ничего не собираемся навязывать силой", — сказал Владимир Путин 24 февраля. Его слова сразу же подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков, определенно ответив на вопрос корреспондента РБК: "Россия не собирается оккупировать украинские территории во время начавшейся военной операции".

Первый украинский город, Геническ, двадцатитысячник на берегу Азовского моря, российская армия заняла в тот же день, примерно через полтора часа после слов Пескова.

"Народные губернаторы" и военные коменданты

Оккупацию территорий регулирует третья часть Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Советский Союз ратифицировал ее 17 апреля 1951 года. В самом начале конвенции указано, что те, кто ее подписал, обязаны соблюдать ее положения "даже в том случае, если одна из них не признает состояния войны".

Третий раздел подробно регулирует жизнь на оккупированных территориях: в частности, говорится, что "оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны".

Советский Союз и до конвенций практиковал установку прямых военных администраций, которые в том числе занимались жизнеобеспечением и даже восстановлением взятых городов. Военным комендантом города становился командир части, взявшей город, он работал с местными гражданскими властями, новоназначенными или старыми, но пошедшими на сотрудничество.

"Конечно, военная оккупация — это наука, она изучается, есть все соответствующие инструкции и конкретные приказы, — рассказал Би-би-си преподаватель Военной академии Генерального штаба ВС РФ (попросил не называть его имени, так как "во время спецоперации у нас запрет разговаривать с журналистами"). — Слово "оккупация" обычно используют в отрицательном смысле, но вообще-то оккупировать просто надо уметь. Приоритет — это обеспечение жизнедеятельности города, за это отвечает комендант, вся законодательная и практическая деятельность на определенный период переходит к нему".

Он отказался комментировать текущую ситуацию с военными администрациями в Украине, заметив, что, по его наблюдениям, жизнеобеспечением городов сейчас занимаются "какие-то совсем другие люди" и справляются с этим плохо.

В военных конфликтах, в которых участвовала Российская Федерация, привычная схема несколько нарушилась.

В 2014 году на аннексированных крымских территориях военные администрации не устанавливали. 23 февраля 2014 года после многотысячного митинга "народным мэром" Севастополя назвали местного предпринимателя и гражданина России Алексея Чалого. Действующий городской глава Владимир Яцуба призвал местных жителей "защитить город", но на следующий день подал в отставку. У здания городской администрации собрался еще один митинг, участники которого требовали узаконить назначение Чалого. Одновременно с этим сотрудники СБУ попробовали арестовать Чалого, но толпа заставила их порвать ордер.

После этого Севастопольский городской совет проголосовал за назначение Алексея Чалого "руководителем городского управления", а с административных зданий сняли украинские флаги и подняли российские.

Чалый начал заниматься жизнеобеспечением города, но продлилось это недолго — в итоге по предложению Владимира Путина губернатором Севастополя стал отставной российский военный Сергей Меняйло. "Народный мэр" Чалый вступил с ним в конфликт и лишился всех возможностей управления городом.

Коллаборант под санкциями

24 марта Великобритания ввела очередные санкции против России за войну в Украине. Среди тех, кто оказался в новом санкционном листе, были предприниматель Олег Тиньков и глава Сбербанка Герман Греф. Попала в него и никому не известная Галина Данильченко, бывший заводской бухгалтер из украинского Мелитополя. В российской прессе ее теперь называют "народным мэром Мелитополя".

Мелитополь — самый трагичный пример появления пророссийской власти в захваченных городах. Мэр города Иван Федоров был похищен российскими военными и, находясь в фактическом плену, подписал постановление о передаче власти Галине Данильченко. Об этом он теперь рассказывает сам — Федорова обменяли на российских срочников, попавших в плен в результате боевых действий.

Общается с журналистами и Данильченко: недавно она дала интервью RT, где заявила, что Федоров "отказался продолжать работать" и назначил ее "исполняющей обязанности мэра". "Распоряжение есть, подпись есть, все легитимно и законно", — поведала она.

Именно так 57-летняя Данильченко и оказалась в санкционном списке вместе с Грефом и Тиньковым — Великобритания прямо называет ее поступок коллаборационизмом.

Данильченко — депутат мелитопольского городского совета со стажем: сначала она избиралась в него от пророссийской "Партии регионов", потом от столь же пророссийского "Оппозиционного блока". В России она бывала и после событий "крымской весны": как минимум один раз летом 2015 года она могла летать в Москву через Симферополь (по действующему законодательству Украины, это считается незаконным пересечением государственной границы, за что украинского гражданина могут привлечь к административной ответственности).

Связаться с самой Данильченко не удалось. Но, по версии советника главы украинского МВД Антона Геращенко, Данильченко — не главный человек во временной администрации Мелитополя. На ее верху, по его данным, стоит запорожский предприниматель и бывший депутат Верховной Рады от "Партии регионов" Евгений Балицкий.

Балицкий — собственник "Мелитопольского завода подшипников скольжения", директором которого давно трудится Данильченко (данные системы YouControl). В коротком интервью RT она подробно рассказала, как ухудшение отношений с Россией повлияло на предприятие: на нем делали вкладыши на коленный вал для двигателей внутреннего сгорания для российских и белорусских грузовиков и тракторов, но после аннексии Крыма в 2014 году завод "стали обвинять в том, что мы сотрудничаем с Россией, и в итоге все контакты были разорваны".

Но теперь, говорит Данильченко, "при администрации города работает межведомственная комиссия, которая прорабатывает схемы возобновления сотрудничества с предприятиями России и Белоруссии, ДНР и ЛНР".

Евгения Балицкого в 2018 году внесли в санкционные списки России, но при этом его сыновья живут в Крыму, о чем он сам рассказывал в интервью. И не просто живут там: у старшего сына Александра — ресторанный бизнес на полуострове. Ему принадлежит кафе французской кухни Bouquet Garni, а до середины февраля он владел еще и баром под названием "Кьюбар"

В "Кьюбаре" в январе 2021 года, вскоре после выхода расследования Алексея Навального про "дворец Путина", была вечеринка "Аквадискотека" под девизом "Отдыхаем по-президентски".

Балицкий-младший получает финансовую поддержку из российского бюджета: в 2020-2021 годах он как субъект малого предпринимательства получил около 3 млн рублей (данные "СПАРК-Интерфакс").

Теперь он вместе с жителями Мелитополя смотрит одни телепередачи: после прихода российских войск в городе вновь заработали российские телеканалы. "Многие рады, здесь скучали по русскому языку. Восемь каналов запустили — или уже даже больше", — рассказала в интервью Данильченко.

Для ретрансляции сигнала используются мощности мелитопольского канала, который принадлежит Балицкому. Последний заявил Би-би-си, что это произошло помимо его воли: в здание телеканала просто вошли российские военные и сами включили российское телевидение.

Впрочем, критического отношения ко многим действиям украинской власти он не скрывает, употребляя любимое российскими телеканалами слово "бендеровский" (именно так, а не "бандеровский", как, собственно, правильно называть сторонников наследия украинского националиста Степана Бандеры). "Я горжусь такими людьми, как Данильченко, которая взяла на себя тяжелое бремя [руководства] в такое время", — заявил он Би-би-си, добавив, что не имел к ее назначению никакого отношения, хотя она и работала на него много лет.

На "народном мэре" Данильченко — все хозяйственные вопросы, но при этом в городе действует российская военная комендатура, утверждает Балицкий. После того, как в город вошли российские войска, комендатура собрала предпринимателей и политиков и предложила им сотрудничество. Но есть и прямо противоположная информация: комендатура все-таки занимается хозяйственными вопросами, рассказывал военный с закрытым лицом в репортаже российского прокремлевского канала НТВ.

Балицкий, по его словам, помогает завозить в город продукты из Крыма. За порядок в Мелитополе, по его словам, отвечает некая "милиция", которая собрана из мелитопольцев: украинская полиция город покинула.

"Российские военные — такие же нормальные люди, как и все, если не бросаться на БТРы с дурацкими лозунгами. Я сказал им, что нужно помочь беспрепятственно возить гуманитарные грузы из Крыма. Они этот вопрос как-то порешали, как — меня не интересует. Люди [предприниматели] за свои деньги едут, покупают продукты или ГСМ и привозят в Мелитополь. По дороге никто не грабит, вот какая от них [российских военных] нам нужна помощь", — рассказывает Балицкий Би-би-си.

Слова "военная комендатура" звучат в еще одном оккупированном городе, Херсоне. Пока городом управляет прежний мэр, Игорь Колыхаев. В разговоре с журналисткой "Новой газеты" Еленой Костюченко (репортаж Костюченко после того, как "Новая газета" объявила о полной приостановке работы, опубликовала "Медуза", внесенная властями России в реестр СМИ-"иностранных агентов") он назвал происходящее в городе "оккупацией", а своей задачей — обеспечение жизнедеятельности Херсона.

Военные заняли здание обладминистрации и, хотя никаких заявлений о том, что создана оккупационная администрация сделано не было, жители Херсона называют это "военной комендатурой".

"Да, это просто самоназвание местных жителей, никто из властей его не употреблял, — рассказала Костюченко Би-би-си. — Но по пабликам гуляет бумажка без подписи от военного коменданта. Мне кажется, сам термин "военная комендатура", "комендант" — это привет из Великой Отечественной. Здесь сейчас много такой лексики воскресло".

Два жителя Херсона, попросивших не называть их имена, подтвердили, что именно комендатурой теперь в городе называют здание обладминистрации. "Не то чтобы нам сказали — "вот здесь сидит ваш мэр, вот тут сидит российский комендант, в случае необходимости записывайтесь на прием", — иронизирует один из них, — Просто все знают, что да, тут сидят российские военные, именно они и управляют городом".

Бывшие "регионалы"

27 февраля, на четвертый день войны, мэр украинского города Купянск Геннадий Мацегора обратился к жителям через страницу горсовета в "Фейсбуке".

Купянск расположен недалеко от границы с Россией, примерно между Харьковом и Луганском. Накануне обращения мэра в город вошли российские войска.

"Сегодня на телефон дежурной части полиции поступил звонок от командира батальона российских войск с предложением переговоров. Иначе город будут штурмовать со всеми вытекающими последствиями. Я принял решение участвовать в переговорах", — рассказывал Мацегора, сидя в кабинете в толстовке со словами winner и respect на ней и положив руки на папку цвета украинского флага.

В итоге российские войска вошли в Купянск без боя, а украинская прокуратура заявила, что подозревает Мацегору в госизмене. Спустя месяц, в конце марта, Мацегора через все тот же "Фейсбук" заявил, что его дочь была якобы задержана СБУ на западе Украины, куда она уехала на время войны.

В СБУ Би-би-си пообещали прокомментировать это заявление, на момент публикации ответ не был получен редакцией.

Мацегора — типичный представитель местных украинских властей, который пошел на сотрудничество с российской армией. В 2020 году он был избран мэром от пророссийской партии "Оппозиционная платформа", а до этого состоял в такой же пророссийской "Партии регионов", которая была правящей в годы президентства Виктора Януковича.

А вот в Энергодаре Запорожской области местный мэр Дмитрий Орлов отказался от сотрудничества, и в городе появился "общественный совет самоорганизации города". Его возглавил депутат горсовета от все той же "Оппозиционной платформы" Андрей Шевчик, одновременно работающий ведущим инженером на Запорожской АЭС.

На видео от 27 марта, на котором Шевчик объявляет о создании параллельной властной структуры, он сидит за пустым столом, на котором лежит только шариковая ручка. Уроженец Красноярского края, еще до аннексии Крыма он избирался в горсовет Энергодара от партии "Сильная Украина" предпринимателя Сергея Тигипко, который был вице-премьером в правительстве Януковича. Шевчик читает сообщения Би-би-си с просьбой о комментарии, но никак на них не отвечает и трубку не берет.

Однако членство в пророссийских партиях не всегда автоматически означает сотрудничество с российскими властями. Так, например, произошло в Геническе — городе в Херсонской области: его мэр Александр Тулупов, в прошлом избиравшийся в местный совет от "Партии регионов", ушел в отставку вместе со своей командой после прихода российских войск.

"Нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления", — объяснил Тулупов свое решение.

Тулупов остается в городе и занимается сбором и раздачей гуманитарной помощи его жителям. Один из предпринимателей Геническа, не пожелавший назвать свое имя из соображений безопасности, пояснил Би-би-си: "Тулупов раздает то, что местные предприниматели и жители принесли, но так как он уволился, возможностей у него немного".

И он, и еще несколько собеседников в Геническе говорят, что никакой официальной информации про управление городом нет: "Управляется все военными, они себя никак не называют и официальной информации не дают. Чисто "кто-то что-то сказал на блокпостах"! Российскую помощь выдают в формате "получите у кого-то десять тысяч рублей", за ними очереди". В местных группах жители меняются едой и лекарствами самостоятельно.

В Бердянске "временное исполнение обязанностей главы города" взял на себя 59-летний Александр Сауленко, который в своем обращении к жителям использовал любимое российской пропагандой определение "киевский режим". Он не ответил на звонки Би-би-си.

Сауленко, в отличие от других "народных мэров", на первый взгляд — загадочный "ноунейм". Однако и за его спиной маячат опытные местные политики.

Горный инженер по образованию, Сауленко связан по делам коммунального бизнеса с бывшим депутатом Запорожского областного совета и бывшим членом запрещенной в Украине Коммунистической партии Александром Боровковым. В 2020 году Боровков чуть было не стал управделами бердянского исполкома, но тогда местные депутаты вспомнили его участие в пророссийских митингах в 2014 году и спросили, что он думает о присвоении городской улице имени Бандеры (тот ответил негативно).

Выдвигал бывшего коммуниста на должность управделами тогдашний мэр Бердянска Валерий Баранов — член партии "За майбутнє" ("За будущее"). Именно от этой партии баллотировался в сельсовет одного из окрестных сел и нынешний "народный мэр" города Сауленко.

Баранов ушел с поста мэра в конце 2021 года, причем его партия обвиняла в этом местные "прокремлевские силы", которые "на фоне скопления российских войск на границе начали беспрецедентное давление на украинских патриотов". Но Баранов заверил Би-би-си, что не только не имеет никакого отношения к выдвижению Сауленко на неформальный пост "народного мэра", но и считает его "проходимцем" и "негодяем".

"Откуда он взялся, никто не знает", — сказал он, добавив, что ничего не слышал о нем до войны. Сам экс-мэр уехал из Бердянска еще до начала боевых действий и теперь публикует в "Фейсбуке" посты в поддержку украинской армии, мемы с Лукашенко и карикатуры на Россию, на одной из которых президент Путин изображен в лаптях и шапке-ушанке.

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Термины "народный мэр" и "народный губернатор" постоянно использовались и во время событий 2014 года в Донбассе. Например, "народным губернатором Донецка" в марте 2014-го стал Павел Губарев, местный пророссийский активист, со своими сторонниками захвативший здание Донецкой администрации.

В отличие от Чалого, СБУ смогло его арестовать и два месяца продержать в заключении. Потом Губарева обменяли на украинских военных и вернули в Донецк, где обеспечением жизни города занимались уже власти самопровозглашенной ДНР.

Официально российская армия в войне не участвовала, поэтому оккупационные администрации ею не формировались, но, к примеру, военным комендантом Донецка был гражданин России и экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков).

Вернувшегося в Донецк "народного губернатора" Губарева там уже никто не ждал, и никаких значимых постов он с тех пор не занимал.